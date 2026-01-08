"Американский Путин": появился тревожный сценарии для Трампа и США

С Владимиром Путиным Дональду Трампу психологически гораздо проще договариваться, считает Тарас Жовтенко.

Дональд Трамп хочет заключить сделку с Владимиром Путиным / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скриншот YouTube

Главное из заявлений Жовтенко:

Трамп хочет стать "американским Путиным"

Трамп понимает, что с Путиным больше шансов договориться

Путин с Трампом находятся "на одной волне" и думают одинаково

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко ответил на вопрос о том, почему диктатор Владимир Путин имеет влияние на президента США Дональда Трампа.

"На мой взгляд, здесь два ключевых момента. Первый - личностный. Трамп хочет стать "американским Путиным" и построить в США такую же модель власти, как в России. Путин для него - ролевая модель: от личного поведения до стиля управления и вертикали власти, которую он построил", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт отмечает, что второй момент можно назвать психологическим, ведь Трамп, как и Путин, ориентирован на бизнес и различные сделки.

"Он понимает, что с Путиным психологически гораздо проще договариваться о получестных делах: кого-то "нагреть", кого-то обмануть, отжать ресурсы. Он видит, что Путин умеет это делать, практикует уже 25 лет и является для него своеобразным отражением собственных интересов", - считает он.

По его мнению, Трамп понимает, что с Путиным гораздо больше шансов договориться и "закрутить бизнес-схему", чем с европейцами.

"Путину объяснять ничего не надо: "Бери, что нужно". К тому же, у Путина "приседают на уши" Трампу и его окружению и рассказывают, сколько полезных ископаемых есть в России, что их можно добывать, отмывать деньги и класть себе в карман. И это не Европа, где надо отчитываться, контролировать все процессы и соблюдать правила", - указал аналитик.

Жовтенко также добавил, что, по его мнению, Путин с Трампом находятся "на одной волне", ведь они думают одинаково о бизнесе и контроле.

"К сожалению, эту связь между Трампом и Путиным, построенную на простых, но сильных вещах, практически невозможно перебить. Ситуативно можно тянуть Трампа на свою сторону, но он никогда не станет на сторону Европы и свободного мира, потому что он психологически нацелен на другое и это ему не нравится. Он хочет иметь другую модель. И, к сожалению, эта модель – Путин", - резюмировал он.

Трамп должен адекватно реагировать на ложь Путина: мнение эксперта

Предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин отметил, что у США есть все возможности оперативно и практически в реальном времени проверять заявления Москвы. По его мнению, было бы правильно, если бы Дональд Трамп начал жёстко и адекватно реагировать на дезинформацию со стороны Владимира Путина и его попытки втянуть Вашингтон в сомнительные игры. Невзлин подчеркнул, что у Кремля, по сути, лишь одна цель — затягивание и продолжение войны.

Ранее Трамп неожиданно набросился на Путина из-за Украины. Президент США выразил надежду на прогресс в урегулировании войны в Украине.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Трамп может выставить себя "жертвой обмана" Путина. Заявления Трампа часто кажутся странными, но они очень взвешенные и стратегически продуманные.

Как сообщал Главред, несмотря на санкции и удары по энергетической инфраструктуре, Путин остается упрямым и манипулирует даже Трампом. Затягивание войны выгодно ему, потому что укрепляет Европу и ослабляет трансатлантический альянс, а также помогает Китаю.

О персоне: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко - украинский политолог и аналитик по безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. До присоединения к "Деминициативам" в 2023-м, был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах - в частности в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете. Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе. Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.

