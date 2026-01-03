Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Это номер один": Зеленский намекнул на новые переговоры с Трампом в США

Алексей Тесля
3 января 2026, 23:25
11
Владимир Зеленский назвал задачу номер один на переговорах Украины и США.
'Это номер один': Зеленский намекнул на новые переговоры с Трампом в США
Состоятся новые переговоры Украины и США / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Главное:

  • В Париже состоятся встречи команд Украины и США
  • Задачей номер один будет финализация договоренностей

В Париже, 6 января, состоятся встречи с командой президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в субботу.

видео дня

"Далее у нас будет присутствовать команда Соединенных Штатов Америки. Я понимаю на каком уровне, пока не будем говорить, пусть это будет официальная информация от Белого Дома. У нас будут встречи в Париже с американцами", - сказал президент.

Также, по словам президента, во время встречи лидеров в Париже задачей номер один будет финализация некоторых договоренностей.

"В принципе, это задача номер один - финализировать документ по гарантиям безопасности Коалиции желающих чтобы подготовить его как одну из почв для обсуждения в США с президентом Трампом", - отметил он.

Американский план окончания войны
/ Инфографика: Главред

Переговоры о мире: мнение эксперта

Российско-израильский бизнесмен и общественный деятель Леонид Невзлин отметил, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа во Флориде не стала поворотным моментом в дипломатическом плане. По его мнению, США стремятся сместить основную нагрузку по обеспечению безопасности Украины на европейские страны. При этом ключевой вопрос остаётся открытым: пойдёт ли Вашингтон на усиление давления на Россию или ограничится лишь фиксацией неблагоприятной реальности.

Переговоры о прекращении войны: новости по теме

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что по состоянию на сейчас он "не в восторге" от диктатора РФ Владимира Путина, который продолжает вести войну против Украины, "убивая слишком много людей". При этом он выразил надежду, что прогресс в урегулировании войны, которую против Украины ведет Россия, будет достигнут.

Напомним, ранее Трамп с Зеленским сделали громкие заявления перед встречей во Флориде. Президент Украины прибудет в резиденцию Мар-а-Лаго с обновленным мирным планом из 20 пунктов.

Как ранее писал Главред, напряжение перед встречей Зеленского и Трампа растет. Украинский лидер настроен на серьезный разговор по сверхважным для Украины вопросам.

Читайте также:

О персоне: Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Это номер один": Зеленский намекнул на новые переговоры с Трампом в США

"Это номер один": Зеленский намекнул на новые переговоры с Трампом в США

23:25Украина
"Новый шанс": Зеленский вышел с заявлением об окончании войны в Украине

"Новый шанс": Зеленский вышел с заявлением об окончании войны в Украине

20:51Война
Снег, сильный ветер и мороз: Украину накрывает настоящий зимний Армагеддон

Снег, сильный ветер и мороз: Украину накрывает настоящий зимний Армагеддон

20:36Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Борта Ту-95 уже на старте: украинцам назвали сроки нового ракетного удара РФ

Борта Ту-95 уже на старте: украинцам назвали сроки нового ракетного удара РФ

Гороскоп Таро на завтра 4 января: Тельцам - начать, Близнецам - стремление

Гороскоп Таро на завтра 4 января: Тельцам - начать, Близнецам - стремление

Гороскоп на завтра 4 января: Ракам - серьезная ссора, Девам - хорошие новости

Гороскоп на завтра 4 января: Ракам - серьезная ссора, Девам - хорошие новости

Когда святят воду на Крещение в 2026 году: в церкви назвали точную дату

Когда святят воду на Крещение в 2026 году: в церкви назвали точную дату

Мощное усиление ВСУ: в Генштабе раскрыли детали нового соглашения с Пентагоном

Мощное усиление ВСУ: в Генштабе раскрыли детали нового соглашения с Пентагоном

Последние новости

23:25

"Это номер один": Зеленский намекнул на новые переговоры с Трампом в США

22:55

В переговорах не будет смысла: эксперт объяснил, как остановить Путина и войну

22:32

Лорак променяла родную дочь на нового мужа: что она сделала

22:31

Энергетический удар: тревожный прогноз масштабного блэкаута в Украине

22:03

В Москве отменили юбилейный концерт путинистки Долиной

Решение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 годуРешение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 году
21:29

Перемирие даст фору Путину: названы сроки новой войны РФ с Украиной

21:16

Уилла Смита обвинили в сексуальных домогательствах

20:51

"Новый шанс": Зеленский вышел с заявлением об окончании войны в Украине

20:36

Снег, сильный ветер и мороз: Украину накрывает настоящий зимний Армагеддон

Реклама
20:25

"Убивает много людей": Трамп неожиданно набросился на Путина из-за Украины

20:10

Закуска разлетится на ура: рецепт вкуснейших бубликов с фаршем

19:50

"Она его так любила": россияне ударом по Харькову убили молодую мать и ее сына

19:37

Конец кошмара автомобилистов: один фокус уберет лёд на стекле за секундыВидео

19:25

Яичница будет в разы вкуснее, если добавить один простой ингредиент: секрет шеф-повара

19:19

Обсуждается отставка главы СБУ Малюка: после такого решения в Кремле откупорят шампанское - источники

19:10

Отложенная инерция: станут ли протесты в Иране новой войной на Ближнем Востокемнение

18:36

Отключение света 4 января: где не будет электроэнергии в воскресенье

18:35

Вступление Украины в Евросоюз: в Кабмине раскрыли дату и главное условие

18:27

Командиры РФ давят: оккупанты массово отказываются идти на штурмы и дезертируют

17:33

Арест США диктатора Мадуро: в МИД Украины сделали громкое заявление

Реклама
17:26

РФ будет страдать больше: эксперт анонсировал серьезные удары по территории врага

17:10

Полный блэкаут в Киеве: каких последствий ожидать от новых обстрелов

16:57

Зеленский меняет глав ОГА сразу в пяти областях: известны подробности

16:38

ВСУ заблокировали оккупантов в большом городе: военный рассказал о поражении врага

16:09

Мощное усиление ВСУ: в Генштабе раскрыли детали нового соглашения с Пентагоном

15:09

Что можно сделать из старого календаря: семь неожиданных идей

14:51

Водителей призвали всегда использовать ручник в авто - причина точно удивит

14:47

Когда святят воду на Крещение в 2026 году: в церкви назвали точную дату

14:42

Зеленский выдвинул кандидатуру Шмыгаля на должность министра энергетики

14:38

Артист Лиги Смеха пожаловался на серьезные проблемы со здоровьем

14:07

Тюльпаны и нарциссы к 8 Марта без теплицы: простой способ выгонки дома

14:05

Пауза в войне в 2026 году: бывший посол Украины сделал неожиданное заявление

13:51

В РФ обеспокоены "актом военной агрессии" США против Венесуэлы: реакция Кремля

13:06

Зелень будет свежей неделями: кулинар раскрыл секрет правильного хранения

12:44

Денежная помощь в январе: кто из украинцев может рассчитывать на 1 500 гривен

12:38

Президент взят в плен: Трамп рассказал детали операции против Венесуэлы

12:19

Один опасный день - и можно потерять все: денежный гороскоп на январь 2026

12:05

Назначение Буданова в ОП: эксперт раскрыл последствия для военной разведки

11:44

Неузнаваемого Микки Рурка засняли на пороге собственного дома

11:34

История, прошедшая сквозь века: о чем на самом деле поется в "Щедрике"Видео

Реклама
11:12

Обречена быть проклятой: в РФ поставили жирный крест на певице-путинистке

10:56

Что делать, если алоэ начал гнить: простые шаги для спасения погибающего растенияВидео

10:47

Борта Ту-95 уже на старте: украинцам назвали сроки нового ракетного удара РФ

10:42

Гороскоп Таро на завтра 4 января: Тельцам - начать, Близнецам - стремление

10:38

Влупила жесткая 6-балльная магнитная буря: Украина под влиянием шторма

09:18

В столице Венесуэлы прогремели взрывы, замечены вертолеты - деталиВидео

09:16

Хобби из мусора: что такое джанкбук и почему он так популярен

09:00

Новые дипстрайки и сигнал для партнеров: Кузан - о назначении Буданова в ОП

08:53

Удар РФ по критическим объектам Николаева: часть района без света

08:10

Назначение Буданова руководителем Офиса: что стоит знатьмнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять