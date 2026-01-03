'Это номер один': Зеленский намекнул на новые переговоры с Трампом в США

Главное:
- В Париже состоятся встречи команд Украины и США
- Задачей номер один будет финализация договоренностей
В Париже, 6 января, состоятся встречи с командой президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в субботу.
"Далее у нас будет присутствовать команда Соединенных Штатов Америки. Я понимаю на каком уровне, пока не будем говорить, пусть это будет официальная информация от Белого Дома. У нас будут встречи в Париже с американцами", - сказал президент.
Также, по словам президента, во время встречи лидеров в Париже задачей номер один будет финализация некоторых договоренностей.
"В принципе, это задача номер один - финализировать документ по гарантиям безопасности Коалиции желающих чтобы подготовить его как одну из почв для обсуждения в США с президентом Трампом", - отметил он.
Переговоры о мире: мнение эксперта
Российско-израильский бизнесмен и общественный деятель Леонид Невзлин отметил, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа во Флориде не стала поворотным моментом в дипломатическом плане. По его мнению, США стремятся сместить основную нагрузку по обеспечению безопасности Украины на европейские страны. При этом ключевой вопрос остаётся открытым: пойдёт ли Вашингтон на усиление давления на Россию или ограничится лишь фиксацией неблагоприятной реальности.
Переговоры о прекращении войны: новости по теме
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что по состоянию на сейчас он "не в восторге" от диктатора РФ Владимира Путина, который продолжает вести войну против Украины, "убивая слишком много людей". При этом он выразил надежду, что прогресс в урегулировании войны, которую против Украины ведет Россия, будет достигнут.
Напомним, ранее Трамп с Зеленским сделали громкие заявления перед встречей во Флориде. Президент Украины прибудет в резиденцию Мар-а-Лаго с обновленным мирным планом из 20 пунктов.
Как ранее писал Главред, напряжение перед встречей Зеленского и Трампа растет. Украинский лидер настроен на серьезный разговор по сверхважным для Украины вопросам.
О персоне: Леонид Невзлин
Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.
