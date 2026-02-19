Укр
6 мест в доме, которые "съедают" сигнал Wi-Fi: где нельзя устанавливать роутер

Инна Ковенько
19 февраля 2026, 20:31
Неправильное расположение роутера может свести на нет даже самый дорогой тариф.
Вы узнаете:

  • Где должен стоять роутер в квартире
  • Где нельзя устанавливать роутер
  • Вредно ли иметь роутер в спальне

Wi-Fi роутер — это устройство, о котором большинство вспоминает только тогда, когда интернет начинает работать нестабильно. На самом деле качество соединения часто зависит не от тарифа или провайдера, а от того, где именно установлено оборудование.

Неудачное место может значительно ослабить сигнал, создать помехи и даже представлять риск для безопасности, пишет ресурс "ВСВІТІ".

Металл и зеркала

Металлические поверхности и зеркала отражают радиосигнал, из-за чего он становится нестабильным. Если рядом с роутером стоит шкаф с металлическими элементами или большое зеркало, скорость интернета может падать, а соединение прерываться. Рекомендуем выбрать открытое место без отражающих поверхностей поблизости.

Вода и аквариумы

Вода не отражает сигнал, а поглощает его. Именно поэтому аквариум, декоративный фонтан или даже большая ваза с водой могут стать серьезным препятствием для стабильного Wi-Fi. Кроме того, существует риск короткого замыкания, если жидкость случайно попадет на устройство. Роутер следует держать подальше от любых емкостей с водой.

Бытовая техника

Телевизоры, микроволновые печи, холодильники и другие электроприборы излучают электромагнитные волны. Часто они работают на близких частотах, что создает дополнительные помехи для сигнала. Если ваш роутер поддерживает два диапазона — 2,4 и 5 ГГц, можно попробовать изменить частоту, чтобы минимизировать влияние техники. Но лучшее решение — установить устройство на расстоянии от крупной электроники.

Закрытые шкафы и мебель

Скрывать роутер в шкафу или за массивной мебелью — неудачная идея. Дверцы, полки и даже книги частично блокируют сигнал. Большие диваны, комоды или стенки также затрудняют его распространение по квартире. Устройство должно стоять в открытом пространстве, желательно ближе к центру жилья.

Возле кровати

Некоторые специалисты советуют не размещать роутер рядом с кроватью. Хотя убедительных доказательств вредного воздействия Wi-Fi на здоровье пока нет, вопрос остается дискуссионным. Если есть возможность, лучше установить устройство вне спальни или хотя бы на определенном расстоянии от места отдыха.

Один роутер для большой площади

Даже если оборудование установлено правильно, его мощности может не хватить для большого дома или квартиры площадью более 70 квадратных метров. В таком случае часть комнат будет оставаться с нестабильным сигналом. Решением может стать репитер или современная Mesh-система, которые расширяют покрытие без потери качества соединения.

Михаил Поплавский: культурная стратегия длиной в 30 лет актуально

11:22

Две марионетки РФ: опасен ли для Украины ультиматум Венгрии и Словакии

11:13

Почему у котов зрачки как у рептилий: как на самом деле работает их зрение

