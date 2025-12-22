Нужно ли выключать Wi-Fi-роутер на ночь: эксперты дали однозначный ответ

Некоторые пользователи уверены, что выключение роутера защищает от вирусов и кибератак.

Нужно ли выключать Wi-Fi-роутер на ночь / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Чем опасно выключать роутер на ночь

Почему нельзя часто выключать интернет-роутер

Многие люди по привычке или из соображений безопасности выключают Wi-Fi-роутер перед сном, считая это правильным и полезным решением. Однако интернет-провайдеры и производители оборудования предупреждают: регулярное отключение роутера на ночь может принести больше вреда, чем пользы.

Согласно исследованию компании Virgin Media, многие пользователи выключают маршрутизатор каждую ночь. Причины кажутся логичными — экономия электроэнергии, защита от хакеров, контроль за детьми или страх возгорания. Но на практике все не так однозначно.

Нужно ли выключать Wi-Fi-роутер для экономии электроэнергии

Один из самых популярных аргументов — желание сократить расходы на электричество. Однако современные Wi-Fi-роутеры потребляют минимальное количество энергии. В среднем это всего несколько ватт в час, что практически не отражается на счетах за свет.

Эксперты отмечают: экономия от ночного отключения маршрутизатора будет настолько незначительной, что вы ее вряд ли заметите. При этом возможные технические проблемы могут оказаться куда более ощутимыми.

Безопасно ли оставлять роутер включенным на ночь

Некоторые пользователи уверены, что выключение роутера защищает от вирусов и кибератак. На самом деле это распространенный миф. Современные угрозы чаще всего связаны с зараженными устройствами и фишингом, а не с самим маршрутизатором.

Более того, обновления прошивки роутера, антивирусных баз и операционных систем чаще всего происходят именно ночью. Если устройство отключено, важные обновления безопасности не устанавливаются, что, наоборот, повышает риски.

Почему нельзя часто выключать интернет-роутер

Регулярное отключение Wi-Fi-роутера может негативно сказаться на качестве интернет-соединения. Провайдеры используют автоматические системы мониторинга линии. Частые разрывы связи могут быть ошибочно восприняты как неисправность, из-за чего система снижает скорость соединения, особенно на линиях ADSL и FTTC.

Кроме того, многие облачные сервисы — OneDrive, Google Drive, Dropbox — выполняют резервное копирование именно ночью. Выключенный роутер прерывает эти процессы.

Что будет с телефоном и "умным домом", если выключить роутер

Сегодня цифровая телефония работает через интернет-соединение. Если Wi-Fi-роутер выключен, вы не сможете совершить срочный звонок. Это особенно важно для пожилых людей и семей с детьми.

Также при отключенном маршрутизаторе перестают работать "умные" устройства — видеодомофоны, камеры наблюдения, сигнализации и голосовые помощники.

Опасно ли оставлять роутер включенным из-за риска пожара

Страх возгорания — еще одна причина, по которой люди выключают Wi-Fi-роутер на ночь. Специалисты подчеркивают: такие случаи крайне редки и почти всегда связаны с неправильным размещением устройства.

Чтобы снизить риски, достаточно поставить роутер на твердую невоспламеняющуюся поверхность, регулярно очищать вентиляционные отверстия от пыли и не размещать его в закрытых шкафах без циркуляции воздуха.

Когда действительно стоит выключать Wi-Fi-роутер

Единственная ситуация, в которой эксперты считают отключение оправданным, — длительный отъезд или отпуск. Если в доме нет "умных" устройств, маршрутизатор можно выключить, чтобы он перезагрузился и остыл.

Во всех остальных случаях специалисты советуют оставлять Wi-Fi-роутер включенным круглосуточно. Если же хочется ограничить доступ к интернету ночью, лучше использовать функции родительского контроля или отключение Wi-Fi-сигнала по расписанию, не выключая само устройство.

