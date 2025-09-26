Укр
Куда поставить роутер, чтобы Wi-Fi работал быстрее: найдено идеальное место

Марина Фурман
26 сентября 2025, 15:00
Размещение роутера в доме или квартире существенно влияет на скорость интернета.
Куда поставить роутер, чтобы Wi-Fi "ловил" всегда и везде / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

  • Почему домашний интернет работает медленно
  • Куда поставить Wi-Fi роутер, чтобы домашний интернет стал быстрее

Медленный интернет может раздражать, независимо от того, работаете ли вы дома или просто отдыхаете под любимый фильм. Работа Wi-Fi сети зависит от многих факторов, среди них - расположение роутера. Главред решил выяснить, куда нужно поставить роутер для максимальной скорости.

Иногда, чтобы ускорить домашний интернет, пользователи просто перезагружают роутер. Однако существует и ряд других способов улучшить качество соединения.

Один из самых эффективных методов - расположить маршрутизатор в центре дома или квартиры. Эксперты отмечают, что стены и пол могут блокировать Wi-Fi-сигнал и снижать скорость интернета.

Переместив маршрутизатор в более центральное место, сигнал сможет распространяться более равномерно.

Эксперты рекомендуют убедиться, что маршрутизатор остается на том же этаже, что и устройство, которое вы используете. Например, если вы работаете из дома в кухне на первом этаже, то лучше не ставьте маршрутизатор на этаже выше.

"Есть несколько простых способов, которые стоит попробовать, чтобы проверить, можно ли повысить скорость. Это простые вещи, такие как перемещение маршрутизатора и обновление браузера, который вы используете. Еще одним важным шагом является проверка устройств на наличие вирусов. Вирусы замедляют работу ваших устройств. Всегда стоит проверить тарифный план, который вы используете", - рекомендует эксперт, которую цитирует Express.co.

Почему домашний интернет работает медленно

Если перемещение роутера не помогло, обратите внимание на другие возможные причины:

  • слишком много подключенных устройств;
  • вирусы на устройстве;
  • устаревшее программное обеспечение;
  • тарифный план.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

