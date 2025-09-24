Отключается само: у новых iPhone 17 случился массовый сбой

Вы узнаете:
- Люди массово жалуются на новые девайсы Apple
- В чем проблема
Пользователи новых моделей iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air столкнулись с серьёзными сбоями работы Wi-Fi.
По сообщениям на форумах MacRumors, Reddit и в сообществе поддержки Apple, у смартфонов периодически пропадает беспроводная связь: интернет отключается, а соединение восстанавливается только после разблокировки устройства.
Особое беспокойство вызывает то, что проблема затрагивает систему Apple CarPlay, которая зависит от Wi-Fi. В результате связь в автомобиле может прерываться, что создаёт дополнительные неудобства.
Многие владельцы связывают сбои с использованием Apple Watch, сопряжённых с iPhone, однако пока неясно, действительно ли часы влияют на проблему.
Журналисты MacRumors попытались воспроизвести баг, но безуспешно. Сейчас они обратились к Apple за комментарием. Неизвестно, связано ли это с аппаратной частью или с ошибками в прошивке.
Все четыре новые модели оснащены уникальным чипом Apple N1, впервые разработанным самой компанией для поддержки Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread. Ранее для беспроводных технологий использовались решения от Broadcom. Вице-президент Apple по беспроводным системам Арун Матиас в интервью CNBC подчеркнул энергоэффективность N1, однако пользователи считают, что именно он может быть источником проблем.
Ожидается скорый релиз iOS 26.0.1, но пока неизвестно, успеет ли Apple устранить сбой в этом обновлении.
Напомним, ранее Главред писал, что у новых iPhone 17 нашли серьезный недостаток. Несмотря на улучшения батареи и энергоэффективности, смартфоны Apple значительно уступают конкурентам в устойчивости к падениям.
Также мы писали, что аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире за второй квартал 2025 года. Лидерами снова стали устройства Apple и Samsung, однако в десятку лучших удалось пробиться и бюджетной модели от Xiaomi.
Вам может быть интересно:
- Знают лишь единицы: какая привычка буквально "убивает" батарею смартфона
- Сожжет российскую ПВО: украинские военные получат новейший дрон
- В Украине создали 4-тонный дрон Bufalo: как его будут использовать
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред