Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Техно и IT

На вершине не iPhone: названы самые популярные смартфоны в мире

Сергей Кущ
16 сентября 2025, 16:35
45
Компания Samsung смогла удержать сразу четыре позиции в рейтинге.
Названы самые популярные смартфоны в мире
Названы самые популярные смартфоны в мире / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие смартфоны самые популярные в 2025 году
  • Список возглавляет один производитель

Аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире за второй квартал 2025 года. Лидерами снова стали устройства Apple и Samsung, однако в десятку лучших удалось пробиться и бюджетной модели от Xiaomi.

iPhone снова впереди

Три первых места уверенно заняли смартфоны Apple, говорится в отчете. Лидером второй квартал подряд стал базовый iPhone 16, который сумел обогнать даже более дорогие версии. На втором месте расположился iPhone 16 Pro Max, а замкнул тройку iPhone 16 Pro.

видео дня

Интересно, что в топ-10 впервые вошел более доступный iPhone 16e, занявший шестое место благодаря высоким продажам в Японии и США.

Samsung делает ставку на бюджетный сегмент

Компания Samsung смогла удержать сразу четыре позиции в рейтинге. Самым востребованным оказался не флагман, а доступный Galaxy A16 5G, занявший четвертую строчку.

Рейтинг смартфонов
Рейтинг смартфонов / Фото: Counterpoint Research

Флагманский Galaxy S25 Ultra, активно рекламируемый благодаря функциям генеративного ИИ, оказался лишь на восьмом месте. Также в топ вошли другие модели A-серии, популярные среди покупателей за счет сочетания цены и возможностей.

Xiaomi прорвалась в десятку

Единственным смартфоном в списке, не принадлежащим Apple или Samsung, стал ультрабюджетный Redmi 14C 4G. Он занял девятую строчку рейтинга благодаря высоким продажам в Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке. Там пользователи ценят устройства с оптимальным соотношением цены и качества.

Напомним, ранее Главред писал, что у новых iPhone 17 нашли серьезный недостаток. Несмотря на улучшения батареи и энергоэффективности, смартфоны Apple значительно уступают конкурентам в устойчивости к падениям.

Также сообщалось, что многие владельцы смартфонов даже не подозревают, что их привычки могут вредить работе устройства. Например, некоторые пользователи iPhone ежедневно выходят из всех приложений, считая, что так экономят заряд.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

смартфоны интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Есть некие данные и реальные шансы": в Раде назвали точные сроки окончания войны

"Есть некие данные и реальные шансы": в Раде назвали точные сроки окончания войны

18:45Война
Ударит летняя жара до почти +30: когда в Украину вернется тепло - известна дата

Ударит летняя жара до почти +30: когда в Украину вернется тепло - известна дата

17:51Синоптик
Трамп заявил о соглашении между Украиной и Россией и выставил ультиматум Европе

Трамп заявил о соглашении между Украиной и Россией и выставил ультиматум Европе

17:48Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Финансовая фортуна улыбнется четырем знакам зодиака 16 сентября: кто в списке

Финансовая фортуна улыбнется четырем знакам зодиака 16 сентября: кто в списке

Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Не судьба: четыре знака зодиака, которым грозит множество расставаний

Не судьба: четыре знака зодиака, которым грозит множество расставаний

Особый день: какие знаки зодиака получат сюрпризы 16 сентября

Особый день: какие знаки зодиака получат сюрпризы 16 сентября

Убытки колоссальные: РФ ударила дронами по Эпицентру, пожар до сих пор тушат

Убытки колоссальные: РФ ударила дронами по Эпицентру, пожар до сих пор тушат

Последние новости

18:45

"Есть некие данные и реальные шансы": в Раде назвали точные сроки окончания войны

18:28

Желтый знак с четырьмя линиями сбил с толку водителей - что он означает

17:51

Ударит летняя жара до почти +30: когда в Украину вернется тепло - известна дата

17:48

Трамп заявил о соглашении между Украиной и Россией и выставил ультиматум ЕвропеВидео

17:44

В Украине изменился курс доллара и евро: сколько теперь стоит валюта

Россия может развязать войну в Европе, все будет зависеть от двух сценариев - ЖироховРоссия может развязать войну в Европе, все будет зависеть от двух сценариев - Жирохов
17:40

"Спрашивали, чего не на фронте": Игорь Ласточкин передал сообщение с передовой

17:09

Два подростка нашли самый большой клад в истории Украины - что там былоВидео

17:08

"Ей не больно": Зеленский эмоционально отреагировал на непрекращающиеся атаки РФФотоВидео

16:56

Домашний убийца плесени: всего два компонента, и никакой сыростиВидео

Реклама
16:55

Тренер "Лиги Смеха" Иван Люленов прокомментировал расставание со своей девушкой

16:42

Россияне из пяти бригад на грани окружения: ВСУ срывают масштабную операцию РФ

16:41

Путину нужна новая война, у него уже есть план: что задумал глава Кремля

16:37

Не Оливье и не Цезарь: салат из трех ингредиентов, который съедят за 5 минут

16:35

На вершине не iPhone: названы самые популярные смартфоны в мире

16:24

"Уши режет": "звезда 90-х" обвинила Пугачеву во лжи

16:15

В Украине готовят новые правила мобилизации - у кого отберут отсрочку

16:04

В Польше задержали украинца и белоруску из-за инцидента с дроном - что известно

16:03

Золотая корочка мечты: что превращает картошку в настоящий шедеврВидео

15:57

Имеет более 20 компонентов из США: ГУР рассекретило "начинку" одного из дронов РФ

15:56

В США скончался популярный американский актер

Реклама
15:54

Известный певец рассказал об интимной встрече с Ириной Билык

15:46

Заработали миллионы рублей: сын Ротару с паспортом РФ разозлил пропагандистов

15:32

Эксперты призвали в сентябре натирать окна корицей: зачем это делать

15:20

Как правильно здороваться на похоронах: священник объяснилВидео

15:19

Фильм Птушкина "Антарктида" стал абсолютным рекордсменом: в чем достижениеВидео

15:12

Хит сезона: деревья, которые обязательно сажать осенью для яркой весныВидео

15:03

ЕС отложил принятие 19-го пакета санкций: у Зеленского назвали причину

14:51

НАБУ три года уничтожало отечественного производителя тепловизоров – эксперт о скандале с "Арчер"

14:49

Такие носили только дворяне - какие фамилии выдают благородное происхождение

14:35

"Наш роман продолжается": Константин Грубич высказался о Пугачевой

14:35

Где девятка среди шестерок: только самые внимательные найдут ответ всего за 7 секунд

14:34

Учителям в 2026 году повысят зарплаты: сколько они будут получать

14:29

Разберут со стола первой: рецепт очень вкусной горячей закуски

14:20

Будет кровь, пот, грязь: как исполнитель хита "Червона рута" узнал о мобилизации сына

14:12

Обернется к ЕС: на какой шаг решится Лукашенко после потепления в отношениях с СШАВидео

14:11

Точно пролежит до весны: какой овощ нужно хранить рядом с картошкойВидео

14:04

Почему 17 сентября женщинам нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

13:58

Мощный оберег дома или источник бед: когда категорически нельзя срезать рогозВидео

13:47

"Беларусь - ресурс РФ": эксперт сделал тревожное заявление о вовлечении Минска в войнуВидео

13:23

Россия атаковала Харьков дроном, есть пострадавшие: первые кадры после удараФото

Реклама
13:22

Возможны мигрени и боль в суставах: украинцев предупредили о резкой смене погоды

12:48

В России может подняться стихийный бунт: экономист спрогнозировал реакцию Кремля

12:43

"Сорвался с цепи": звезда "Лиги смеха" признался, что изменял беременной женеВидео

12:42

Рейтинг сильнейших боксеров мира: Усик потерял первое место

12:39

По 5 грн уже не будет - названа новая цена на один из самых популярных фруктов

12:34

Что добавить в тесто для блинов, чтобы оно не рвалось: секрет в одном продукте

12:34

Потап поддержал Аллу Пугачеву: с чем артист обратился к Примадонне

12:13

Китайский гороскоп на завтра 17 сентября: Тиграм - успех, Кроликам - роковая встреча

11:58

Убытки колоссальные: РФ ударила дронами по Эпицентру, пожар до сих пор тушатФото

11:50

Это девочка: Преснякова и Подольскую застукали в роддоме с ребенком

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалатыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять