На вершине не iPhone: названы самые популярные смартфоны в мире

Компания Samsung смогла удержать сразу четыре позиции в рейтинге.

Названы самые популярные смартфоны в мире / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какие смартфоны самые популярные в 2025 году

Список возглавляет один производитель

Аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире за второй квартал 2025 года. Лидерами снова стали устройства Apple и Samsung, однако в десятку лучших удалось пробиться и бюджетной модели от Xiaomi.

iPhone снова впереди

Три первых места уверенно заняли смартфоны Apple, говорится в отчете. Лидером второй квартал подряд стал базовый iPhone 16, который сумел обогнать даже более дорогие версии. На втором месте расположился iPhone 16 Pro Max, а замкнул тройку iPhone 16 Pro.

Интересно, что в топ-10 впервые вошел более доступный iPhone 16e, занявший шестое место благодаря высоким продажам в Японии и США.

Samsung делает ставку на бюджетный сегмент

Компания Samsung смогла удержать сразу четыре позиции в рейтинге. Самым востребованным оказался не флагман, а доступный Galaxy A16 5G, занявший четвертую строчку.

Рейтинг смартфонов / Фото: Counterpoint Research

Флагманский Galaxy S25 Ultra, активно рекламируемый благодаря функциям генеративного ИИ, оказался лишь на восьмом месте. Также в топ вошли другие модели A-серии, популярные среди покупателей за счет сочетания цены и возможностей.

Xiaomi прорвалась в десятку

Единственным смартфоном в списке, не принадлежащим Apple или Samsung, стал ультрабюджетный Redmi 14C 4G. Он занял девятую строчку рейтинга благодаря высоким продажам в Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке. Там пользователи ценят устройства с оптимальным соотношением цены и качества.

