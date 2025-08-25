Укр
Знают лишь единицы: какая привычка буквально "убивает" батарею смартфона

Даяна Швец
25 августа 2025, 13:35
Проверить, какие приложения на самом деле потребляют заряд, можно в настройках "Аккумулятор".
Знают лишь единицы: какая привычка буквально 'убивает' батарею смартфона
Миф об экономии заряда/ Коллаж: Главред, фото: unsplash

Коротко:

  • Что на самом деле истощает аккумулятор вашего смартфона
  • Как правильно обращаться с приложениями, чтобы батарея держала дольше

Многие владельцы смартфонов даже не подозревают, что их привычки могут вредить работе устройства. Например, некоторые пользователи iPhone ежедневно выходят из всех приложений, считая, что так экономят заряд. На самом деле, как объясняет Главред со ссылкой на The Sun, это бесполезное действие.

В самой компании Apple объясняют: экономии энергии от этого нет. Закрывать программы стоит лишь тогда, когда они перестают работать должным образом или "зависают".

Ежедневное принудительное завершение работы приложений не только не продлевает автономность iPhone, но и может, наоборот, быстрее истощать батарею.

Это связано с тем, что после перехода на другую программу предыдущая переходит в "спящий режим" и не расходует ресурсы. Если же закрыть ее полностью, при повторном запуске она грузится "с нуля". Как результат, это отнимает больше времени и больше энергии.

Как ускорить зарядку телефона
Как ускорить зарядку телефона / Инфографика Главред

Поэтому оптимальнее оставлять приложения в приостановленном состоянии, если с ними нет технических проблем. Закрывать их стоит лишь тогда, когда они реально не реагируют.

Также существует распространенное убеждение, что открытые программы разряжают телефон, что является мифом. Чтобы узнать, какие именно сервисы потребляют больше всего энергии, достаточно открыть "Настройки" > "Аккумулятор", где отображается список всех приложений с процентом их энергопотребления.

Если среди них есть программы, которые вы почти не используете, лучше удалить их. Или же можно отключить фоновое обновление, тогда программа не будет проверять новые данные в автоматическом режиме, например, почту. Правда, в таком случае ее работа может стать менее удобной.

Еще один важный момент - состояние самого аккумулятора. Все iPhone работают на литий-ионных батареях, которые постепенно изнашиваются. Чем дольше пользуешься телефоном, тем быстрее он начинает разряжаться.

Что делать, если батарея разряжается на Android - смотрите видео

Многие считают, что память телефона больше всего "забивают" фото, видео и приложения, но это не так. Эксперты рассказали, что на самом деле может засорять телефон.

Также объяснялось, как эффективно очистить память телефона Xiaomi. Специалисты предоставили советы по глубокой очистке, которые помогут, если на телефоне недостаточно места.

Главред также писал, что как продлить срок службы аккумулятора телефона. Если ваш телефон быстро разряжается, это может быть довольно неудобно. К счастью, есть простой способ продлить его работу его очень легким способом.

Об источнике: The Sun

The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

23:03

