Что может забивать память телефона: неожиданный ответ

Большинство думает, что засоряет память телефона больше всего галерея с видео и фото, или приложения, однако это не так.

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Как освободить место на телефоне, ничего не удаляя / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Что становится основной причиной забитой памяти на телефоне

Как освободить память на телефоне, но ничего не удалять

Недостаточное количество памяти на телефоне - довольно частая проблема и иногда решить ее не так просто. Многие сразу удаляют приложения и лишние фотографии с устройства, ведь думают, что ест память в телефоне именно это.

Однако Главред выяснил, что на самом деле больше всего засоряет память телефона несколько иное. Об этом рассказали пользователи Quora и поделились советами, как освободить место на телефоне, ничего не удаляя.

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Основной причиной быстрого заполнения памяти телефона являются файлы кэша. Это временные файлы, которые хранят приложения для ускоренной загрузки информации.

Какие файлы можно удалить с телефона, чтобы освободить память - это в первую очередь кэш, ведь очистив его на вашем девайсе увеличится количество памяти и при этом сохранится вся необходимая информация.

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Что такое Quora Quora - это социальный веб-сайт вопросов и ответов и онлайн-рынок знаний со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Он был основан 25 июня 2009 года и стал общедоступным 21 июня 2010 года. Пользователи могут сотрудничать, редактируя вопросы и комментируя ответы, предоставленные другими пользователями. По состоянию на 2020 год веб-сайт посещали 300 миллионов пользователей ежемесячно, сообщает Википедия.

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