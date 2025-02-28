Слушает и передает данные: 4 признака, что за вами шпионит телефон

Смартфон содержит множество личных данных, поэтому он является привлекательной целью для хакеров.

https://glavred.info/life/telefon-shpionit-za-vami-4-priznaka-kotorye-ukazyvayut-na-proslushivanie-10643579.html Ссылка скопирована

4 признака шпионажа на телефоне / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как понять, что хакеры взломали телефон

Какие признаки, что за вами прослушивают

Как защитить данные от хакеров

Смартфон - это не просто гаджет, а настоящее хранилище ваших личных данных. Он всегда с вами, содержит финансовую информацию, личные фото, сообщения и пароли. Именно поэтому хакеры и мошенники делают все возможное, чтобы получить доступ к вашему устройству.

Главред узнал, как защититься от взлама смартфона

видео дня

Если злоумышленники взломают ваш смартфон, они могут:

Похитить конфиденциальную информацию и шантажировать вас.

Получить доступ к вашим банковским счетам и похитить средства.

Отслеживать ваше местонахождение и даже преследовать вас.

Чтобы избежать опасности, важно распознавать признаки взлома и своевременно реагировать.

Признак №1 - проверьте доступ к микрофону

Один из главных сигналов опасности - несанкционированный доступ программ к микрофону вашего смартфона, пишет The Sun.

На iPhone вы можете проверить активность микрофона с помощью функции "Отчет о конфиденциальности приложений". Для этого:

Откройте Настройки. Перейдите в Конфиденциальность и безопасность. Выберите Отчет о конфиденциальности приложений и включите его.

Теперь система будет записывать, когда и какие приложения использовали микрофон.

На Android проверить доступ можно в настройках в разделе "Конфиденциальность" или с помощью специальных приложений для контроля активности.

Признак №2 - обращайте внимание на индикаторы использования датчиков

Смартфоны iPhone и Android имеют встроенные индикаторы, которые сигнализируют об использовании камеры или микрофона. Оранжевая точка на iPhone означает, что используется микрофон. Зеленая точка указывает на активную камеру.

На Android вы увидите значок микрофона или камеры в верхней строке экрана. Если вы не используете запись звука или видео, а индикатор активен - это признак возможного взлома.

Признак №3 - фоновая активность подозрительных приложений

Некоторые вредоносные программы могут работать в фоновом режиме, даже когда вы их не используете. Это можно проверить:

В настройках аккумулятора (в разделе "Использование аккумулятора") - вы увидите, какие программы потребляют энергию, даже когда они закрыты. В настройках мобильной связи - проверьте, какие приложения потребляют много интернет-трафика.

Если неизвестная программа активно использует ресурсы - ее стоит удалить.

Признак №4 - слежение за вашим местонахождением

Некоторые программы могут скрыто отслеживать вашу геолокацию. Проверьте, кто имеет доступ к вашему местонахождению. Для этого перейдите в Настройки. Затем откройте Конфиденциальность, а затем Службы локации.

Затем проверьте список приложений, которые имеют доступ к GPS. Если вы заметили подозрительные приложения, отключите для них доступ или удалите.

Как защитить смартфон

Чтобы минимизировать риски, следуйте простым правилам:

Используйте надежный пароль или биометрическую защиту.

Устанавливайте приложения только из официальных магазинов (App Store, Google Play).

Избегайте подозрительных ссылок и сообщений.

Регулярно обновляйте программное обеспечение.

Используйте антивирусные программы.

Если вы заметили признаки взлома - немедленно измените пароли, проверьте доступы программ. При необходимости сбросьте телефон до заводских настроек, чтобы окончательно обезопасить себя.

Вас также может заинтересовать:

The Sun The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред