Как не угробить ваш телефон: хакер раскрыл главные признаки взлома мобильного

Как понять что за вами следят через телефон / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/RusVPN, Pixabay/sergeitokmakov

Развитие технологий несет в себе также скрытую угрозу, ведь с усовершенствованием уровня гаджетов, злоумышленники применяют все новые методы. Нередко владельцы мобильных устройств жалуются на то, что их телефон взломали неизвестные.

Кроме самого факта взлома, это также может угрожать потерей важных, конфиденциальных данных, которые находятся на вашем мобильном устройстве. Вместе с тем специалисты в области защиты данных поделились несколькими ключевыми рекомендациями, как защитить ваш телефон от злоумышленников и как понять, что ваш мобильный взломан.

Как понять, что тебя взломали в телефоне

Нередко пользователи замечают определенные странности в работе своих мобильных телефонов. Этом может отражаться на скорости передачи или некорректном отображении данных. Зачастую это списывают на проблемы с устройством, однако нередко причиной может быть хакерская атака.

Признаки взлома телефона: на что обратить внимание:

Вы обнаружили в своем телефоне неизвестные программы или файлы;

Стало заметно, что ваш телефон начал работать значительно медленнее (программы-шпионы могут замедлять его работу);

Вдруг резко повысилось потребление трафика, однако вы не скачивали дополнительных программ или не просматриваете потоковое видео;

Ваш телефон может начать "жить свой жизнью" (включаться, перезагружаться, отправлять сообщения);

Начали появляться некорректные всплывающие окна.

Как понять что тебя пытаются взломать

Специалисты в области кибербезопасности обращают внимание на то, что одним из признаков может быть быстрая разрядка батареи телефона. Если вдруг вы заметили быструю разрядку аккумулятора, это может быть сигналом о постороннем вмешательстве. Кроме того, вы можете заметить на своем телефоне неизвестные ранее приложения, а также звонки и СМС.

Смотрите видео - персональная безопасность в Сети, как защитить личные данные:

Как хакеры следят за телефоном

Кроме того, при попытке взлома вашего телефона на устройстве злоумышленники могут отслеживать ваши конфиденциальные документы, диктофонные записи или снимки, а также видео. Это будет поводом обратиться к специалисту. Изучая метаданные фотографий можно отследить место, где был сделан снимок, что ставит под сомнение вашу безопасность.

Как узнать был ли взломан аккаунт

Обращайте внимание на необычную активность вашего аккаунта. Это может быть сигналом попытки его взлома. При этом могут появляться нестандартные или неавторизованные действия на вашем аккаунте. Например, злоумышленники могут изменять ваши данных, а также осуществлять отправку запросов на услуги, которые вы не заказывали, или смену пароля без вашего ведома. Еще один признак атаки на аккаунт - сообщения о входе с неизвестных устройств.

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Кто такой хакер Лицо, пытающееся получить несанкционированный доступ к компьютерным системам или мобильным устройства, с целью получения секретной информации или обнаружения уязвимости системы. Хакерская группа – это коллектив специалистов в сфере IT, объединенных общим мотивом деятельности. Как правило, направлениями деятельности хакерских групп является дестабилизация работы серверов, интернет-ресурсов, взлом порталов или несанкционированное извлечение (кража) данных, пишет Википедия.

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