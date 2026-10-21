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Твердый сыр не будет портиться неделями: во что его нужно завернуть

Инна Ковенько
21 октября 2026, 16:56
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Твёрдый сыр может оставаться свежим в течение месяца или дольше, если его правильно хранить.
Твердый сыр не будет портиться неделями: во что его нужно завернуть
Как хранить сыр в холодильнике / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Как правильно хранить сыр
  • Как дольше сохранить сыр свежим
  • Сколько хранится сыр в холодильнике

Купить качественный сыр и уже через несколько дней увидеть, как он теряет вкус или покрывается плесенью, - знакомая проблема для многих. Причина проста: сыр очень чувствителен к уровню влажности. Если влаги не хватает, он пересыхает и становится несвежим, а избыток влаги провоцирует образование плесени.

Главред расскажет, как правильно хранить сыр, чтобы он не портился как можно дольше.

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Как правильно хранить сыр

Специалисты молочной фермы Over the Moon Dairy советуют использовать обычную бумагу для выпечки, пишет Express. Бумага пропускает воздух, позволяя сыру "дышать", но в то же время удерживает достаточно влаги, чтобы он не высыхал и не образовывал твёрдую корочку.

Рекомендуем неплотно обернуть кусок сыра бумагой для выпечки, а затем положить его в контейнер с крышкой. Такая комбинация создает оптимальные условия: бумага предотвращает пересыхание, а контейнер поддерживает нужный уровень влажности, не допуская образования конденсата.

Где хранить сыр в холодильнике

Контейнер с сыром следует ставить в нижний ящик холодильника. Именно там поддерживается более стабильная температура и влажность, чем в центральных отсеках. Это помогает продукту оставаться свежим значительно дольше.

твердый сыр, признаки некачественного твердого сыра
Признаки некачественного твердого сыра / Инфографика: Главред

Сколько сыр может храниться в холодильнике

При правильной упаковке твёрдые сыры могут храниться месяц и более, полутвёрдые - до трёх недель. Мягкие сорта, такие как моцарелла, остаются пригодными к употреблению лишь несколько дней, поэтому их лучше съесть как можно скорее. Важно также регулярно менять бумагу - хотя бы раз в неделю, чтобы избежать размножения бактерий.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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