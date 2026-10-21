Твердый сыр не будет портиться неделями: во что его нужно завернуть

Твёрдый сыр может оставаться свежим в течение месяца или дольше, если его правильно хранить.

https://glavred.info/lifehack/tverdyy-syr-ne-budet-portitsya-nedelyami-vo-chto-ego-nuzhno-zavernut-10806017.html Ссылка скопирована

Как хранить сыр в холодильнике / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

Как правильно хранить сыр

Как дольше сохранить сыр свежим

Сколько хранится сыр в холодильнике

Купить качественный сыр и уже через несколько дней увидеть, как он теряет вкус или покрывается плесенью, - знакомая проблема для многих. Причина проста: сыр очень чувствителен к уровню влажности. Если влаги не хватает, он пересыхает и становится несвежим, а избыток влаги провоцирует образование плесени.

Главред расскажет, как правильно хранить сыр, чтобы он не портился как можно дольше.

видео дня

Как правильно хранить сыр

Специалисты молочной фермы Over the Moon Dairy советуют использовать обычную бумагу для выпечки, пишет Express. Бумага пропускает воздух, позволяя сыру "дышать", но в то же время удерживает достаточно влаги, чтобы он не высыхал и не образовывал твёрдую корочку.

Рекомендуем неплотно обернуть кусок сыра бумагой для выпечки, а затем положить его в контейнер с крышкой. Такая комбинация создает оптимальные условия: бумага предотвращает пересыхание, а контейнер поддерживает нужный уровень влажности, не допуская образования конденсата.

Где хранить сыр в холодильнике

Контейнер с сыром следует ставить в нижний ящик холодильника. Именно там поддерживается более стабильная температура и влажность, чем в центральных отсеках. Это помогает продукту оставаться свежим значительно дольше.

Признаки некачественного твердого сыра / Инфографика: Главред

Сколько сыр может храниться в холодильнике

При правильной упаковке твёрдые сыры могут храниться месяц и более, полутвёрдые - до трёх недель. Мягкие сорта, такие как моцарелла, остаются пригодными к употреблению лишь несколько дней, поэтому их лучше съесть как можно скорее. Важно также регулярно менять бумагу - хотя бы раз в неделю, чтобы избежать размножения бактерий.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред