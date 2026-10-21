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Доллар пошёл вниз, а евро внезапно подскочил: курс валют на 22 октября

Руслана Заклинская
21 октября 2026, 16:16
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НБУ установил новые официальные курсы доллара, евро и польского злотого.
Доллар пошёл вниз, а евро внезапно подскочил: курс валют на 22 октября
Курс валют в Украине на 22 октября / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какой официальный курс доллара установил НБУ на 22 октября
  • Сколько стоят евро и польский злотый в четверг
  • Как изменились курсы валют по сравнению с 21 октября

На четверг, 22 октября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар подешевел, тогда как евро и польский злотый подорожали по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс доллара

Официальный курс доллара США на 22 октября установлен на уровне 45,03 грн/долл. Накануне, 21 октября, американская валюта стоила 45,08 грн/долл. Таким образом, за день доллар подешевел примерно на 5 копеек.

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Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс евро

Официальный курс евро на 22 октября составляет 50,56 грн/евро. В среду, 21 октября, европейская валюта стоила 50,53 грн/евро. Таким образом, за сутки евро подорожал примерно на 3 копейки.

Как менялся курс евро в Украине
Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс злотого

Официальный курс польского злотого на 22 октября установлен на уровне 11,59 грн/злотый. Днем ранее польская валюта стоила 11,55 грн/злотый. За сутки злотый подорожал примерно на 4 копейки.

Когда курс может подскочить до 47 гривен - мнение эксперта

Финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире "Новости.LIVE" рассказал, что доллар в Украине впервые в истории достиг отметки 45,06 грн, однако уже на следующий день Национальный банк вернул официальный курс к отметке 44,86 грн. Причиной кратковременного скачка мог стать человеческий фактор.

"Человек, принимавший решение, просто не доработал. Он, знаете, не осознал важность исторического момента и, соответственно, не понял всех последствий своих технических действий", - отметил эксперт.

В настоящее время валютный рынок находится в диапазоне 44–45 грн за доллар, а следующим ориентиром могут стать 46–47 грн. До этого уровня курс может дойти уже зимой. Дальнейшая динамика будет зависеть прежде всего от объемов и темпов поступления внешней финансовой помощи Украине.

В течение следующих 12 месяцев гривна может потерять до 10% стоимости, а курс доллара - колебаться в пределах 44–50 грн. В то же время более быстрое ослабление национальной валюты сдерживают международные резервы НБУ, которые позволяют проводить валютные интервенции, а также дальнейшее поступление финансовой помощи от партнеров.

Курс валют в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявил об ожидаемой относительной стабильности курса доллара и евро на ближайшую неделю. По его данным, объемы интервенций НБУ за последние два месяца выросли на 30–35%, а ожидаемые коридоры для межбанковского рынка составляют 44,85–45,25 грн за доллар и 50–51 грн за евро.

Клиентка "Приватбанка" сообщила о проблемах с доступом к средствам на заблокированном счете после прохождения финансового мониторинга. По её словам, банк подтвердил успешное прохождение проверки, но после поступления пенсии по инвалидности доступ к картам так и не был восстановлен.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 21 октября. Официальные показатели на 21 октября составили 45,07 грн за доллар, 50,53 грн за евро и 11,54 грн за злотый, при этом ранее, 14 октября, доллар достигал 45,08 грн.

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Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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