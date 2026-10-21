Была пьяная: задержанная в США звезда "Від пацанки до панянки" вышла на связь

Владислава Роговенко вышла на связь и пояснила, за что ее задержали.

https://glavred.info/starnews/byla-pyanaya-zaderzhannaya-v-ssha-zvezda-vid-pacanki-do-panyanki-vyshla-na-svyaz-10805939.html Ссылка скопирована

Роговенко вышла на связь после скандала / Коллаж Главред, фото Instagram/vlada_rogovenko_fan

Кратко:

Что стало началом конфликта

О чем говорит сама блогерша

Задержанная в США блогерша Владислава Роговенко (Колесниченко), которая прославилась благодаря участию в шоу "Від пацанки до панянки", вышла на связь, чтобы пояснить, что же с ней случилось.

Соответствующее видео распространяется в интернете из закрытого аккаунта бойфренда девушки.

видео дня

По словам Роговенко, случилась ссора с ее парнем. Накануне она распространила в личном Telegram-канале несколько эмоциональных роликов с жалобами на отношения с бойфрендом. Алекс решил приехать к Роговенко в ресторан, чтобы выяснить отношения, и между ними разгорелся громкий скандал.

Влада Роговенко известна многими скандалами / Instagram/

vlada_rogovenko_fan

"Я знала, что очнусь популярной, но не понимала насколько. Я скоро планирую выходить. Все закрылось за один день. Мои последние сообщения в моем Telegram-канале, где я жаловалась на наши отношения, спровоцировали, что Алекс приехал ко мне в ресторан и захотел все разъяснить. Мы с ним общались в очень повышенных тонах. Кто-то из персонала, видимо, вызвал полицию. Поскольку я была в состоянии алкогольного опьянения, меня забрали для дальнейших разборок", – рассказала Роговенко.

Роговенко задержали в США / Фото Broward County Crime Watch

Она также добавила, что дома остались ее дети, в том числе новорожденная дочка.

"Слава Богу, что мама находится здесь и мои дети сейчас с ней. Алекса мама тоже помогает. Не беспокойтесь. Могло быть и похуже. Если бы мамы не было, моих детей бы разбросали по семьям. Служба опеки приехала бы и забрала. Представьте, какая была бы психологическая травма", - добавила она.

Она рассчитывает, что скоро выйдет на свободу.

Чем прославилась Владислава Роговенко

Владислава Роговенко получила известность благодаря участию в украинских реалити-шоу "Топ-модель по-украински" и "От пацанки до панянки". Позже она развила собственные социальные сети и стала блогершей, однако ее публичные заявления не раз вызывали бурную реакцию аудитории.

После начала полномасштабной войны Роговенко неоднократно критиковали за высказывания, которые многие украинцы расценили как противоречивые и созвучные российским нарративам.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, что появились новые шокирующие детали последних часов жизни Пресли Гербера - сына Синди Кроуфорд. В сеть попало видео, снятое им самим в реабилитационном центре незадолго до смерти.

Ранее также финалист кулинарного шоу "МастерШеф" Виктор Перехрест, который уже 4 года защищает Украину в рядах 101-й бригады Сил ТрО, вытащил раненого побратима из-под обстрела, будучи сам раненым.

Вас также может заинтересовать:

О шоу: "Від пацанки до панянки" "Від пацанки до панянки" - украинское реалити-шоу, созданное по образцу британского шоу From Ladette to Lady. Демонстрировалось с 2010 по 2011 год по каналу "1+1", а с 2016 года по "Новому каналу". Участницы шоу – это десять "пацанок", девушек, желающих стать "леди", для чего проходят специальное обучение.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред