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Была пьяная: задержанная в США звезда "Від пацанки до панянки" вышла на связь

Алена Кюпели
21 октября 2026, 13:27
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Владислава Роговенко вышла на связь и пояснила, за что ее задержали.
Роговенко вышла на связь после скандала
Роговенко вышла на связь после скандала / Коллаж Главред, фото Instagram/vlada_rogovenko_fan

Кратко:

  • Что стало началом конфликта
  • О чем говорит сама блогерша

Задержанная в США блогерша Владислава Роговенко (Колесниченко), которая прославилась благодаря участию в шоу "Від пацанки до панянки", вышла на связь, чтобы пояснить, что же с ней случилось.

Соответствующее видео распространяется в интернете из закрытого аккаунта бойфренда девушки.

видео дня

По словам Роговенко, случилась ссора с ее парнем. Накануне она распространила в личном Telegram-канале несколько эмоциональных роликов с жалобами на отношения с бойфрендом. Алекс решил приехать к Роговенко в ресторан, чтобы выяснить отношения, и между ними разгорелся громкий скандал.

Влада Роговенко
Влада Роговенко известна многими скандалами / Instagram/
vlada_rogovenko_fan

"Я знала, что очнусь популярной, но не понимала насколько. Я скоро планирую выходить. Все закрылось за один день. Мои последние сообщения в моем Telegram-канале, где я жаловалась на наши отношения, спровоцировали, что Алекс приехал ко мне в ресторан и захотел все разъяснить. Мы с ним общались в очень повышенных тонах. Кто-то из персонала, видимо, вызвал полицию. Поскольку я была в состоянии алкогольного опьянения, меня забрали для дальнейших разборок", – рассказала Роговенко.

Роговенко задержали в США
Роговенко задержали в США / Фото Broward County Crime Watch

Она также добавила, что дома остались ее дети, в том числе новорожденная дочка.

"Слава Богу, что мама находится здесь и мои дети сейчас с ней. Алекса мама тоже помогает. Не беспокойтесь. Могло быть и похуже. Если бы мамы не было, моих детей бы разбросали по семьям. Служба опеки приехала бы и забрала. Представьте, какая была бы психологическая травма", - добавила она.

Она рассчитывает, что скоро выйдет на свободу.

Чем прославилась Владислава Роговенко

Владислава Роговенко получила известность благодаря участию в украинских реалити-шоу "Топ-модель по-украински" и "От пацанки до панянки". Позже она развила собственные социальные сети и стала блогершей, однако ее публичные заявления не раз вызывали бурную реакцию аудитории.

После начала полномасштабной войны Роговенко неоднократно критиковали за высказывания, которые многие украинцы расценили как противоречивые и созвучные российским нарративам.

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Отметим, как сообщал Главред, что появились новые шокирующие детали последних часов жизни Пресли Гербера - сына Синди Кроуфорд. В сеть попало видео, снятое им самим в реабилитационном центре незадолго до смерти.

Ранее также финалист кулинарного шоу "МастерШеф" Виктор Перехрест, который уже 4 года защищает Украину в рядах 101-й бригады Сил ТрО, вытащил раненого побратима из-под обстрела, будучи сам раненым.

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О шоу: "Від пацанки до панянки"

"Від пацанки до панянки" - украинское реалити-шоу, созданное по образцу британского шоу From Ladette to Lady. Демонстрировалось с 2010 по 2011 год по каналу "1+1", а с 2016 года по "Новому каналу".

Участницы шоу – это десять "пацанок", девушек, желающих стать "леди", для чего проходят специальное обучение.

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