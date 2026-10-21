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Волочкова снова в больнице: что случилось с путинисткой

Алена Кюпели
21 октября 2026, 15:29
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Путинстка Волочкова показала фото рядом с аппаратом МРТ.
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова снова проходит обследование / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Волочкова

Кратко:

  • Что случилось с Волочковой снова
  • О какой травме идет речь

Российская балерина-путинистка Анастасия Волочкова вновь рассказала о проблемах со здоровьем.

Как пишут российские пропагандисты любительница просекко, которая продолжает выступать сообщила, что теперь ее беспокоит стопа. Ранее артистка перенесла операцию на тазобедренном суставе в Германии, однако восстановление, судя по всему, не избавило ее от неприятных симптомов.

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Волочкова с бойфрендом отдыхают на Мальдивах
Волочкова снова травмировалась / Фото Стархит

В феврале 2026 года Волочковой провели операцию из-за коксартроза - заболевания, при котором разрушается хрящевая ткань сустава. Этот диагноз мог поставить под угрозу привычные для балерины выступления и танцевальные нагрузки. Тем не менее артистка продолжала демонстрировать шпагаты и выходить на сцену.

На этот раз балерина прошла МРТ, поскольку ее беспокоит стопа. В социальных сетях она призналась, что с детства привыкла терпеть боль и танцевать даже в сложных условиях.

Волочкова попала в больницу для бомжей
Ранее Волочкова попала в больницу для бомжей / Фото SHOT

"Терпеть мне свойственно с детства. С балетной Академии. И танцевать через боль. Теперь опять стопа… Решила сделать МРТ… Казалось бы, после операции на тазобедренном суставе, сделанной в Германии, уже ничего не страшно. Но не тут-то было", - написала Волочкова.

Артистка связала новые неприятные ощущения с интенсивными нагрузками и танцами на пуантах. Результаты обследования и точный диагноз по поводу состояния стопы в публикации не приводятся.

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Отметим, как сообщал Главред, что в американском городе Санрайз, штат Флорида, была задержана Владислава Роговенко (Колесниченко), которая прославилась благодаря участию в шоу "Від пацанки до панянки".

Ранее также на войне против российских оккупантов погиб украинский YouTube-блогер Кирилл Солошенко, известный под псевдонимом "Кирюша Аккуратный". Ему было 35 лет.

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О персоне: Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова - российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).
После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

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