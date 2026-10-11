Бывший муж Волочковой оказался в тяжелом состоянии в больнице

Игорь Вдовин оказался в тяжелом состоянии в больнице.

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Бывший муж Волочковой оказался в тяжелом состоянии / Коллаж Главред, фото Mash, Стархит

Кратко:

Что случилось с мужем Волочковой

Что известно о его состоянии

Бывшего мужа российской балерины-путинистки Анастасии Волочковой госпитализировали с сердечным приступом в Москве.

Как сообщили российские пропагандисты, известный бизнесмен Игорь Вдовин экстренно попал в реанимацию в тяжёлом состоянии. Его привезли в больницу с острой фибрилляцией предсердий. Из-за опасного нарушения сердечного ритма экс-супруга балерины сразу направили в отделение реанимации и интенсивной терапии.

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Волочкова ранее попала в больницу для бомжей / Фото SHOT

На следующий день врачи сняли критический приступ и перевели Игоря Вдовина в обычную палату. Однако его состояние до сих пор оценивается как тяжёлое, он находится под круглосуточным наблюдением.

Волочкова начала встречаться с Вдовиным в 2003 году. У пары в 2005 году родилась дочь Ариадна. Позже у мужчины начались финансовые проблемы и вскоре пара рассталась, так и не оформив отношения официально.

Позже Волочкова долго хейтила Вдовина якобы за то, что потратила на него все деньги, которые мужчина якобы так и не вернул.

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О персоне: Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова - российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).

После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

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