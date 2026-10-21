Лунный календарь на ноябрь 2026 года — когда планировать важные дела

Лунный календарь на ноябрь 2026 года: даты новолуния, полнолуния и основных фаз Луны. Узнайте, как будут меняться лунные дни в течение месяца.

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Какие фазы Луны будут в ноябре 2026 года / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Когда будут новолуние и полнолуние в ноябре

Какие фазы Луны приходятся на разные дни

Как пользоваться лунным календарем

Лунный календарь на ноябрь 2026 года поможет сориентироваться в фазах Луны, переходах ночного светила между знаками Зодиака и спланировать повседневные дела. Согласно астрологическим представлениям, лунные циклы можно использовать в качестве дополнительного ориентира при планировании работы, отдыха и личных дел. Главред расскажет подробнее.

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В таких календарях учитываются лунные дни, новолуние, полнолуние и пребывание Луны в разных знаках Зодиака. В то же время астрологические рекомендации не являются научно подтвержденным способом предсказания успеха или самочувствия.

Лунный календарь на ноябрь 2026 года по дням

1 ноября, воскресенье - 23-й лунный день. Луна находится в знаках Рака и Льва.

2 ноября, понедельник - 24-й лунный день. Луна в знаке Льва.

3 ноября, вторник - лунный день требует уточнения. Луна переходит из Льва в Деву.

4 ноября, среда - 25-й лунный день. Луна в Деве.

5 ноября, четверг - 26-й лунный день. Луна находится в Деве и Весах.

6 ноября, пятница - 27-й лунный день. Луна в Весах.

7 ноября, суббота - 28-й лунный день. Луна в Весах.

8 ноября, воскресенье - 29-й лунный день. Луна в Скорпионе.

9 ноября, понедельник - 30-й и 1-й лунные дни. Новолуние. Луна в Скорпионе.

10 ноября, вторник - 2-й лунный день. Луна находится в Скорпионе и Стрельце.

11 ноября, среда - 3-й лунный день. Луна в Стрельце.

12 ноября, четверг - 4-й лунный день. Луна переходит из Стрельца в Козерог.

13 ноября, пятница - 5-й лунный день. Луна в Козероге.

14 ноября, суббота - 6-й лунный день. Луна в Козероге.

15 ноября, воскресенье - 7-й лунный день. Луна находится в Козероге и Водолее.

16 ноября, понедельник - 8-й лунный день. Луна в Водолее.

17 ноября, вторник - 9-й лунный день. Луна переходит из Водолея в Рыбы. Первая четверть.

18 ноября, среда - 10-й лунный день. Луна в Рыбах.

19 ноября, четверг - 11-й лунный день. Луна в Рыбах.

20 ноября, пятница - 12-й лунный день. Луна находится в Рыбах и Овне.

21 ноября, суббота - 13-й лунный день. Луна в Овне.

22 ноября, воскресенье - 14-й лунный день. Луна переходит из Овна в Тельца.

23 ноября, понедельник - 15-й лунный день. Луна в Тельце.

24 ноября, вторник - 16-й лунный день. Полнолуние. Луна находится в Тельце и Близнецах.

25 ноября, среда - 17-й лунный день. Луна в Близнецах.

26 ноября, четверг - 18-й лунный день. Луна переходит из Близнецов в Рак.

27 ноября, пятница - 19-й лунный день. Луна в Раке.

28 ноября, суббота - 20-й лунный день. Луна находится в Раке и Льве.

29 ноября, воскресенье - 21-й лунный день. Луна в Льве.

30 ноября, понедельник - 22-й лунный день. Луна переходит из знака Льва в знак Девы.

Фазы Луны в ноябре 2026 года

В ноябре стоит обратить внимание на четыре основные фазы Луны.

1 ноября - последняя четверть. Освещённая часть Луны уменьшается. В астрологических трактовках этот период связывают с завершением дел и пересмотром планов.

9 ноября - новолуние. Луну почти не видно на небе. В астрологии этот период традиционно ассоциируют с определением целей и планированием будущего.

17 ноября - первая четверть. Освещенная часть Луны увеличивается. Согласно астрологическим представлениям, этот период подходит для активных действий и постепенной реализации замыслов.

24 ноября - полнолуние. Видимая сторона Луны освещена почти полностью. В народных и астрологических традициях полнолуние часто связывают с завершением определенных этапов и переоценкой приоритетов.

Как пользоваться лунным календарем

Планируйте важные дела заранее. Лунный календарь можно использовать как дополнительный инструмент для организации рабочих задач, домашних дел и отдыха. В то же время при принятии важных решений следует в первую очередь учитывать реальные обстоятельства, сроки и доступные ресурсы.

Учитывайте переходы Луны между знаками Зодиака. В астрологии такие переходы считаются изменением символического эмоционального фона дня. Однако нет научных доказательств того, что они определяют успешность переговоров, начинаний или других событий.

Используйте новолуние и полнолуние в качестве ориентиров. Даты основных лунных фаз помогут лучше ориентироваться в календаре. Однако не стоит откладывать необходимые дела или менять режим лечения, сна или физической активности только из-за фазы Луны.

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Как понять лунный календарь? Лунный день отсчитывается от восхода Луны. Для разных географических координат будет получаться так же, как и с восходом солнца (то раньше, то позже), ведь так же, как Земля вращается вокруг Солнца, так и Луна вращается вокруг Земли. Разница в том, что для Солнца период составляет год, а для Луны - лунный месяц.

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