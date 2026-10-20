Могут вызвать пожар: какие приборы категорически нельзя включать через удлинитель

Вы узнаете:
- Какие приборы нельзя включать через удлинитель
- Какие бытовые приборы перегружают электросеть
- Как избежать перегрева розеток
С наступлением холодов нагрузка на домашнюю электросеть возрастает. Включенные обогреватели, электрочайники и другая техника создают дополнительный риск, особенно когда розеток не хватает и приходится пользоваться удлинителями или тройниками. Эксперты отмечают, что даже качественный сетевой фильтр имеет ограничения, и пренебрежение ими может привести к перегреву контактов и пожару.
Главред расскажет, какие приборы ни в коем случае нельзя включать через удлинитель.
Обогреватели и тепловентиляторы
Эти приборы работают часами и потребляют значительное количество электроэнергии, пишет Big Kyiv. Обычный бытовой удлинитель не выдерживает такой нагрузки, его контакты быстро нагреваются. Безопаснее всего подключать обогреватель непосредственно к настенной розетке, следуя рекомендациям производителя.
Электрочайники
Мощность стандартного электрочайника достигает 2000–2200 Вт. Если одновременно через тот же удлинитель работают микроволновая печь или тостер, риск перегрева возрастает в разы. Для чайника нужна отдельная розетка, способная выдержать его нагрузку.
Стиральные машины
Во время нагрева воды стиральная машина потребляет много электроэнергии, а дополнительным фактором риска является влажность помещения. Для этого прибора необходима правильно установленная розетка с заземлением и защитным автоматическим выключателем.
Микроволновые печи
Даже компактная модель создает значительную нагрузку на недорогой удлинитель. Чтобы избежать проблем, микроволновую печь следует подключать только к стационарной розетке.
Электродуховки и настольные плиты
Такие приборы потребляют столько электроэнергии, что для мощных моделей может потребоваться отдельная электролиния. Использование тройника или удлинителя здесь категорически не рекомендуется.
Утюги и парогенераторы
Во время нагрева они могут потреблять более 2000 Вт. Если кабель удлинителя тонкий или контакты ненадежны, вероятность перегрева значительно возрастает.
Можно ли соединять несколько удлинителей
Еще одно распространенное заблуждение - подключение одного удлинителя к другому. Дополнительные соединения создают ненадежный контакт и повышают риск перегрева.
Даже дорогой удлинитель не рассчитан на любую нагрузку. Перед использованием необходимо учитывать его допустимую мощность, состояние проводки и требования производителя техники. Особого внимания требуют старые дома, где электропроводку не меняли десятилетиями - там опасность может быть связана не только с удлинителем, но и с состоянием розеток или всей электросети.
Что делать, если не хватает розеток
Если дома постоянно не хватает точек подключения, стоит пригласить электрика и установить дополнительные розетки. Это поможет избежать ежедневного использования длинных кабелей и снизит риски, связанные с ненадежными электрическими соединениями.
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Об источнике: Big Kyiv
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