Могут вызвать пожар: какие приборы категорически нельзя включать через удлинитель

Обычный удлинитель не всегда выдерживает нагрузку от бытовой техники, особенно если одновременно работают несколько мощных приборов.

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Какие приборы нельзя включать через удлинитель / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие приборы нельзя включать через удлинитель

Какие бытовые приборы перегружают электросеть

Как избежать перегрева розеток

С наступлением холодов нагрузка на домашнюю электросеть возрастает. Включенные обогреватели, электрочайники и другая техника создают дополнительный риск, особенно когда розеток не хватает и приходится пользоваться удлинителями или тройниками. Эксперты отмечают, что даже качественный сетевой фильтр имеет ограничения, и пренебрежение ими может привести к перегреву контактов и пожару.

Главред расскажет, какие приборы ни в коем случае нельзя включать через удлинитель.

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Обогреватели и тепловентиляторы

Эти приборы работают часами и потребляют значительное количество электроэнергии, пишет Big Kyiv. Обычный бытовой удлинитель не выдерживает такой нагрузки, его контакты быстро нагреваются. Безопаснее всего подключать обогреватель непосредственно к настенной розетке, следуя рекомендациям производителя.

Электрочайники

Мощность стандартного электрочайника достигает 2000–2200 Вт. Если одновременно через тот же удлинитель работают микроволновая печь или тостер, риск перегрева возрастает в разы. Для чайника нужна отдельная розетка, способная выдержать его нагрузку.

Стиральные машины

Во время нагрева воды стиральная машина потребляет много электроэнергии, а дополнительным фактором риска является влажность помещения. Для этого прибора необходима правильно установленная розетка с заземлением и защитным автоматическим выключателем.

Микроволновые печи

Даже компактная модель создает значительную нагрузку на недорогой удлинитель. Чтобы избежать проблем, микроволновую печь следует подключать только к стационарной розетке.

Приборы, которые стоит выключать на ночь для экономии электроэнергии / Инфографика: Главред

Электродуховки и настольные плиты

Такие приборы потребляют столько электроэнергии, что для мощных моделей может потребоваться отдельная электролиния. Использование тройника или удлинителя здесь категорически не рекомендуется.

Утюги и парогенераторы

Во время нагрева они могут потреблять более 2000 Вт. Если кабель удлинителя тонкий или контакты ненадежны, вероятность перегрева значительно возрастает.

Можно ли соединять несколько удлинителей

Еще одно распространенное заблуждение - подключение одного удлинителя к другому. Дополнительные соединения создают ненадежный контакт и повышают риск перегрева.

Даже дорогой удлинитель не рассчитан на любую нагрузку. Перед использованием необходимо учитывать его допустимую мощность, состояние проводки и требования производителя техники. Особого внимания требуют старые дома, где электропроводку не меняли десятилетиями - там опасность может быть связана не только с удлинителем, но и с состоянием розеток или всей электросети.

Что делать, если не хватает розеток

Если дома постоянно не хватает точек подключения, стоит пригласить электрика и установить дополнительные розетки. Это поможет избежать ежедневного использования длинных кабелей и снизит риски, связанные с ненадежными электрическими соединениями.

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