Посудомойка прослужит меньше: какая популярная привычка может навредить технике

Можно ли запускать посудомойку каждый день? Эксперты раскрыли все нюансы.

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Почему посудомойку нельзя запускать для пары чашек или тарелок / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как ежедневная мойка влияет на счета за воду и электричество

К каким поломкам приводит регулярный запуск полупустой техники

Сколько литров воды расходует посудомойка за один цикл

Если на кухне скапливается гора грязной посуды, то загрузить ее в посудомоечную машину и запустить цикл один или даже два раза в день кажется совершенно естественным. Для многих это привычная часть ежедневной рутины. Но действительно ли такой режим полезен для самой посудомоечной машины?

Хотя большинство современных моделей рассчитаны на довольно частое использование, эксперты предупреждают: ежедневный запуск может ускорить износ техники и увеличить расходы на воду и электричество.

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Почему не стоит запускать посудомоечную машину каждый день

Повышенный износ деталей

В посудомоечной машине есть множество движущихся и работающих под нагрузкой деталей - фильтры, насосы, уплотнители и другие компоненты. Чем чаще они используются, тем быстрее изнашиваются. Об этом рассказал изданию Martha Stewart объяснил эксперт по бытовой технике Марк Макканн.

В результате ежедневные циклы мойки со временем могут сократить срок службы как самой машины, так и ее внутренних компонентов. Чтобы техника дольше работала исправно, иногда ей стоит давать передышку.

Более высокие счета за коммунальные услуги

Чтобы сократить расходы на воду и электричество, стоит обратить внимание на то, как часто вы запускаете посудомоечную машину. Конечно, ежедневная мойка не приведет к огромным переплатам, но чем чаще работает техника, тем выше будут ваши расходы, отмечает эксперт по обустройству дома Дуглас Коннер.

Посудомоечная машина расходует примерно 11 литров за один цикл. Более старые модели могут использовать около 57 литров воды за одну загрузку.

Если запускать машину каждый день, за год эти объемы складываются в весьма ощутимый расход.

Если же без ежедневной мойки не обойтись, специалисты советуют выбирать экорежим или другую энергосберегающую программу.

Расход воды при неполной загрузке

Если у вас большая семья или вы много готовите дома, посудомоечная машина, скорее всего, действительно заполняется каждый вечер. Но в остальных случаях запускать ее ежедневно при неполной загрузке не всегда разумно.

"Неполная загрузка приводит к лишнему расходу ресурсов и может стать причиной неравномерного мытья", - говорит Коннер.

Вместо идеально чистой посуды после такого цикла на тарелках и чашках могут остаться частички пищи, которые не были как следует смыты.

Если вам приходится часто включать посудомоечную машину, например потому, что вы готовите дома три раза в день, расход воды все же можно сократить. В такой ситуации лучше дождаться, пока машина заполнится достаточно, либо использовать экорежим или короткую программу, рассчитанную на небольшое количество посуды.

Как очистить посуду / Инфографика: Главред

Технике потребуется более частое обслуживание

Ежедневное использование посудомоечной машины означает, что за ее состоянием придется следить внимательнее.

Какие проблемы могут возникнуть:

засоренный фильтр;

неприятный запах из-за остатков пищи и загрязнений;

блокировка разбрызгивателей или сливной системы.

Чем чаще вы запускаете машину, тем регулярнее придется чистить фильтры, удалять известковый налет и следить за тем, чтобы остатки пищи не скапливались и не затвердевали в труднодоступных местах.

Таким образом, ежедневный запуск посудомоечной машины сам по себе не является чем-то критичным, особенно если это современная экономичная модель. Но если посуды немного, лучше не включать ее после каждого приема пищи, а дождаться полноценной загрузки и выбрать подходящий экономичный режим.

Как писал Главред, посудомоечную машину можно использовать для очистки не только посуды, но и других предметов. Детальнее читайте в материале: Не только тарелки и ложки: что можно мыть в посудомоечной машине.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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