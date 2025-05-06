Вручную или в посудомойке: как экономнее мыть посуду

Вы узнаете:
- Как лучше мыть посуду
- Потребляет ли посудомойка много воды
Бытует мнение, что посудомоечная машина использует много воды и электроэнергии, поэтому помыть посуду вручную - выгоднее.
Главред решил разобраться, экономнее ли мыть посуду вручную.
Сколько воды использует посудомоечная машина
Как пишет express.co.uk, руководитель отдела управления продуктами Beko UK Салах Сан сказал, что наличие посудомоечной машины - это не только удобство.
"Она на самом деле энергоэффективнее, чем мытье вручную, потенциально экономя до 6800 литров воды ежегодно на домохозяйство. Это большая экологическая и финансовая экономия", - подчеркнул эксперт.
Отмечается, что размер посудомоечной машины и выбранный цикл мытья влияет на использование электроэнергии.
"Нужно выработать хорошую ежедневную привычку - ждать, пока машина заполнится, прежде чем запускать программу. Это один из самых простых способов уменьшить ее потребление энергии. Для меньшей загрузки выбор функции половинной загрузки может помочь вам уменьшить потребление энергии и воды. Прекрасной еженедельной привычкой, к которой стоит стремиться, будет уменьшение использования посудомоечной машины на один запуск в неделю. В течение года это небольшое изменение в распорядке дня может сэкономить вашей семье много средств", - говорит Салах Сан.
Как сделать мытье посуды в посудомойке более экономным
- Выбор программы мытья. Все посудомоечные машины имеют эко-программу - самую эффективную с точки зрения потребления энергии и воды.
- Предварительное ополаскивание посуды. Эксперты рекомендуют избегать практики споласкивания посуды перед тем, как поместить ее в посудомоечную машину, потому что так вы платите дважды.
- Перегрузка посудомоечной машины. Это еще одна привычка, которую стоит пересмотреть. Ведь, если в посудомойке много посуды, то грязь может остаться и вам придется мыть все снова.
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