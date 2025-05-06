Вручную или в посудомойке: как экономнее мыть посуду

Счета за воду и электроэнергию можно легко уменьшить.

https://glavred.info/life/vruchnuyu-ili-v-posudomoyke-kak-ekonomnee-myt-posudu-10662197.html Ссылка скопирована

Экономнее ли мыть посуду вручную / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как лучше мыть посуду

Потребляет ли посудомойка много воды

Бытует мнение, что посудомоечная машина использует много воды и электроэнергии, поэтому помыть посуду вручную - выгоднее.

Главред решил разобраться, экономнее ли мыть посуду вручную.

видео дня

Сколько воды использует посудомоечная машина

Как пишет express.co.uk, руководитель отдела управления продуктами Beko UK Салах Сан сказал, что наличие посудомоечной машины - это не только удобство.

"Она на самом деле энергоэффективнее, чем мытье вручную, потенциально экономя до 6800 литров воды ежегодно на домохозяйство. Это большая экологическая и финансовая экономия", - подчеркнул эксперт.

Отмечается, что размер посудомоечной машины и выбранный цикл мытья влияет на использование электроэнергии.

"Нужно выработать хорошую ежедневную привычку - ждать, пока машина заполнится, прежде чем запускать программу. Это один из самых простых способов уменьшить ее потребление энергии. Для меньшей загрузки выбор функции половинной загрузки может помочь вам уменьшить потребление энергии и воды. Прекрасной еженедельной привычкой, к которой стоит стремиться, будет уменьшение использования посудомоечной машины на один запуск в неделю. В течение года это небольшое изменение в распорядке дня может сэкономить вашей семье много средств", - говорит Салах Сан.

Как сделать мытье посуды в посудомойке более экономным

Выбор программы мытья. Все посудомоечные машины имеют эко-программу - самую эффективную с точки зрения потребления энергии и воды.

Все посудомоечные машины имеют эко-программу - самую эффективную с точки зрения потребления энергии и воды. Предварительное ополаскивание посуды. Эксперты рекомендуют избегать практики споласкивания посуды перед тем, как поместить ее в посудомоечную машину, потому что так вы платите дважды.

Эксперты рекомендуют избегать практики споласкивания посуды перед тем, как поместить ее в посудомоечную машину, потому что так вы платите дважды. Перегрузка посудомоечной машины. Это еще одна привычка, которую стоит пересмотреть. Ведь, если в посудомойке много посуды, то грязь может остаться и вам придется мыть все снова.

Потребление электроэнергии / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что такое Express.co.uk? Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред