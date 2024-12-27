Как снять наклейку с посуды: легкий трюк со скотчем и свечой

Вы узнаете:
- Как неправильно снимать наклейки с посуды
- Как легко очистить посуду от наклеек
Новая посуда в доме освежает подачу привычных блюд и добавляет уюта на кухне. Однако при покупке на ней есть наклейки с информацией о товаре, которые довольно сложно снять. Многие пытаются содрать их резким движением, но это неправильно.
Главред узнал, как легко очистить посуду от наклеек без лишних движений и с помощью простых подручных средств. Об этом на своей странице в TikTok рассказала украинский блогер Диана Головец.
По ее словам, чтобы снять наклейку с тарелки или стакана необходимо взять всего две вещи, которые обычно есть в каждом доме - скотч и свечу.
Для начала нужно наклеить скотч на наклейку по всему периметру. Далее необходимо взять зажженную свечу и подержать над ней тарелку со скотчем в течение нескольких минут.
Блогерша предостерегает, что между тарелкой и свечой должно быть расстояние, чтобы скотч не расплавился. После такого простого действия наклейка с легкостью отойдет от тарелки вместе со скотчем.
Смотрите видео лайфхака, как снять наклейку с посуды:
@dianagologovets Сохраняйте трюк со свечой и скотчем против наклеек, вы будете удивлены ??✨ #декор#лайфхак#идеидлядома#лайфхакдлядома#полезныесоветы #советыдлядома#gologovets_видео♬ оригинальный звук - Diana_gologovets
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Кто такая Диана Головец?
Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.
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