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Красная лампочка в гирлянде имеет важную функцию: Сеть "взорвал" лайфхак

Руслана Заклинская
26 декабря 2024, 00:01
47
Простой лайфхак поможет создать волшебную атмосферу в вашем доме, не тратя лишних средств.
Красная лампочка в гирлянде имеет важную функцию: Сеть 'взорвал' лайфхак
Для чего на самом деле нужна красная лампочка в гирлянде / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Какая настоящая фунция красной лампочки для гирлянд
  • Как правильно воспользоваться красной лампочкой

Во время рождественских праздников дома украшают праздничными гирляндами. Однако не все знают, что обычная красная лампочка может скрывать в себе уникальную функцию.

Главред узнал истинное назначение красной лампочки для гирлянд.

видео дня

В вирусном TikTok-видео пользователь с ником @viznelly показал простой, но эффективный способ вдохнуть новую жизнь в праздничную иллюминацию. Все, что нужно сделать - это заменить одну из обычных лампочек в гирлянде на специальную красную лампочку. Как результат, вся гирлянда начинает мерцать, добавляя магии вашему помещению, пишет Daily Express.

"Мне было сегодня лет, когда я узнал, для чего они нужны. Просто замените обычную лампочку на красную, и вы получите мерцание" - написал он.

Смотрите видео с демонстрацией лайфхака с лампочкой:

Видео стало вирусным, набрав 1,8 миллиона лайков и более 6800 комментариев. Однако, реакция пользователей была смешанной:

  • Один комментатор написал: "Мигающий свет - это классно, но красная лампочка раздражает".
  • Другой заявил: "Я думал, это просто запасная лампочка".

Компания Christmas Light Source подтвердила, что лампочка с красным кончиком позволяет создать эффект мигания. Это не только эстетично, но и функционально: если одна лампочка сгорит, красная лампочка поможет стабилизировать работу остальных.

Этот простой, но эффективный лайфхак помогает добавить праздничной магии и одновременно сэкономить средства.

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Что такое Daily Express

Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.

Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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