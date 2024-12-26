Красная лампочка в гирлянде имеет важную функцию: Сеть 'взорвал' лайфхак

Вы узнаете:
- Какая настоящая фунция красной лампочки для гирлянд
- Как правильно воспользоваться красной лампочкой
Во время рождественских праздников дома украшают праздничными гирляндами. Однако не все знают, что обычная красная лампочка может скрывать в себе уникальную функцию.
Главред узнал истинное назначение красной лампочки для гирлянд.
В вирусном TikTok-видео пользователь с ником @viznelly показал простой, но эффективный способ вдохнуть новую жизнь в праздничную иллюминацию. Все, что нужно сделать - это заменить одну из обычных лампочек в гирлянде на специальную красную лампочку. Как результат, вся гирлянда начинает мерцать, добавляя магии вашему помещению, пишет Daily Express.
"Мне было сегодня лет, когда я узнал, для чего они нужны. Просто замените обычную лампочку на красную, и вы получите мерцание" - написал он.
Смотрите видео с демонстрацией лайфхака с лампочкой:
@viznelly **I** didn't know. ??☃️ #christmas#diy#home#homedecor#christmastiktok#christmasdecor#houseoftiktok#cleantok#housework#hometiktok#holiday#tips#hacks#hacksandtips#christmastree#navidad#feliznavidad♬ It's Beginning To Look A Lot Like Christmas - Bing Crosby
Видео стало вирусным, набрав 1,8 миллиона лайков и более 6800 комментариев. Однако, реакция пользователей была смешанной:
- Один комментатор написал: "Мигающий свет - это классно, но красная лампочка раздражает".
- Другой заявил: "Я думал, это просто запасная лампочка".
Компания Christmas Light Source подтвердила, что лампочка с красным кончиком позволяет создать эффект мигания. Это не только эстетично, но и функционально: если одна лампочка сгорит, красная лампочка поможет стабилизировать работу остальных.
Этот простой, но эффективный лайфхак помогает добавить праздничной магии и одновременно сэкономить средства.
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Что такое Daily Express
Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.
Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.
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