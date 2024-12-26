Красная лампочка в гирлянде имеет важную функцию: Сеть 'взорвал' лайфхак

Простой лайфхак поможет создать волшебную атмосферу в вашем доме, не тратя лишних средств.

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Для чего на самом деле нужна красная лампочка в гирлянде / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Какая настоящая фунция красной лампочки для гирлянд

Как правильно воспользоваться красной лампочкой

Во время рождественских праздников дома украшают праздничными гирляндами. Однако не все знают, что обычная красная лампочка может скрывать в себе уникальную функцию.

Главред узнал истинное назначение красной лампочки для гирлянд.

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В вирусном TikTok-видео пользователь с ником @viznelly показал простой, но эффективный способ вдохнуть новую жизнь в праздничную иллюминацию. Все, что нужно сделать - это заменить одну из обычных лампочек в гирлянде на специальную красную лампочку. Как результат, вся гирлянда начинает мерцать, добавляя магии вашему помещению, пишет Daily Express.

"Мне было сегодня лет, когда я узнал, для чего они нужны. Просто замените обычную лампочку на красную, и вы получите мерцание" - написал он.

Смотрите видео с демонстрацией лайфхака с лампочкой:

Видео стало вирусным, набрав 1,8 миллиона лайков и более 6800 комментариев. Однако, реакция пользователей была смешанной:

Один комментатор написал: "Мигающий свет - это классно, но красная лампочка раздражает".

Другой заявил: "Я думал, это просто запасная лампочка".

Компания Christmas Light Source подтвердила, что лампочка с красным кончиком позволяет создать эффект мигания. Это не только эстетично, но и функционально: если одна лампочка сгорит, красная лампочка поможет стабилизировать работу остальных.

Этот простой, но эффективный лайфхак помогает добавить праздничной магии и одновременно сэкономить средства.

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Что такое Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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