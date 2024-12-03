Родным понравится: идеальный подарок по знаку зодиака на Новый год

Какие подарки нужно дарить в соответствии со знаком зодиака.

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Варианты подарков на Новый год / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphoto.com

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Как выбрать подарки родным

Варианты подарков в соответствии со знаком зодиака

Поиск идеального подарка - это всегда непростая задача. Однако, каждый знак зодиака имеет собственные вкусы и уникальные предпочтения, поэтому этот ориентир может помочь выбрать лучший вариант подарка, говорят астрологи.

Главред решил разобраться, какие подарки нужно дарить в соответствии со знаком зодиака.

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Подарки в соответствии со знаком зодиака

Что подарить Овну

Люди-Овны обычно активные и энергичные, всегда стараются быть в движении, поэтому ценят подарки, уместные к их активному образу жизни. Например, отличным подарком для Овна будет универсальная и легкая сумка, которая подойдет как для занятий спортом, так и для путешествий.

Что подарить Тельцу

Тельцу, который обожает комфорт и роскошь, понравятся подарки для отдыха и расслабления, например, пижама, ароматная свеча. Если вы хотите удовлетворить Тельца, подарите ему одеяло с подогревом, которое обеспечит глубокий и расслабленный сон.

Что подарить Близнецам

Общительные и коммуникабельные Близнецы обожают собирать друзей, компании и вечеринки. Поэтому разнообразные настольные игры - отличный подарок для них.

Что подарить Ракам

Рак любит создавать уют и радовать близких вкусной едой. Для него забота о них очень важна. Заказанный специально для Рака персонализированный фартук с его именем станет не только полезным, но и трогательным подарком. Набор ножей поможет в готовке, а стильная эмалированная посуда вдохновит Рака на новые кулинарные подвиги.

Что подарить Льву

Лев любит внимание и роскошные подарки, поэтому духи точно ему понравятся. Уникальный стайлер станет идеальным инструментом для укладки волос, который подчеркнет природное очарование Льва. Мужчинам можно подарить парфюм или стильный галстук, гаджет.

Что подарить Девам

Девы известны своей практичностью и организованностью. Им понравятся подарки, помогающие расслабиться. Подарите им книгу о саморазвитии, набор косметики или массажер, который поможет снять напряженность после долгого дня.

Что подарить Весам

Весы любят ухаживать за собой. Скребок гуаша и нефритовый ролик станут стильным и полезным подарком. Дополните его системой ухода за кожей или современным аппаратом для лица.

Что подарить Скорпиону

Скорпионам можно подарить особую книгу, которая поможет им произвести впечатление на гостей. А для практичности и роскоши подойдут шкаф для хранения вина, уютное платье-свитер.

Что подарить Стрельцу

Авантюрные Стрельцы обожают путешествия. Футляр для паспорта, удобные тапочки и прочный чемодан станут идеальными подарками для их приключений.

Что подарить Козерогу

Козерог ценит функциональность и комфорт. Набор керамических кружек и кофемашина добавят стиля и уюта в его повседневную рутину, разнообразные гаджеты на кухне пригодятся и точно понравятся.

Что подарить Водолеям

Водолей точно оценит современные гаджеты. Умная колонка станет прекрасным дополнением к его дому, а беспроводной мобильный фотопринтер поможет сохранить лучшие моменты. Для полного восхищения подарите Водолею гарнитуру, которая перенесет его в мир виртуальной реальности.

Что подарить Рыбам

Рыбы обожают все, что связано с творчеством, которым они занимаются. Поэтому подаренный фотоаппарат позволит запечатлеть моменты, которые вдохновляют, а книга об искусстве станет источником художественного вдохновения.

Что нельзя дарить / Инфографика: Главред

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