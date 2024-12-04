Для праздничного настроения: какие фильмы посмотреть на Новый год - ТОП-7

Кратко:

Какие фильмы можно посмотреть на Новый год

Новогодние праздники - это время для особых традиций и важных воспоминаний. При просмотре фильмов мы будто погружаемся в мир удивительных историй, которые вдохновляют и дарят праздничное настроение.

Главред решил разобраться, какие новогодние фильмы стоит посмотреть, для праздничного настроения и атмосферы.

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Когда в Украине празднуют Рождество

На фоне полномасштабного вторжения России в Украину начал активно обсуждаться вопрос о дате празднования Рождества. В ПЦУ разрешили верующим отмечать праздник 25 декабря или 7 января по желанию.

В нашей культуре празднование Рождества Христова 25 декабря было принято до 1918 года, пока коммунисты не захватили и не оккупировали Украину.

24 декабря главы ПЦУ и Украинской греко-католической церкви обсудили необходимость реформы церковного календаря. Они договорились создать общую рабочую группу, которая должна всесторонне изучить этот вопрос.

Промежуточные результаты опроса в приложении Дія показали, что большинство украинцев отмечает Рождество 25 декабря. Таким образом, Украина присоединяется к западному миру с его традициями и праздниками.