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Для праздничного настроения: какие фильмы посмотреть на Новый год - ТОП-7

Мария Николишин
4 декабря 2024, 04:30
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Подборка новогодних фильмов для семейного просмотра.
Для праздничного настроения: какие фильмы посмотреть на Новый год - ТОП-7
Новогодние фильмы / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Какие фильмы можно посмотреть на Новый год
  • Подборка лучших кинокартин

Новогодние праздники - это время для особых традиций и важных воспоминаний. При просмотре фильмов мы будто погружаемся в мир удивительных историй, которые вдохновляют и дарят праздничное настроение.

Главред решил разобраться, какие новогодние фильмы стоит посмотреть, для праздничного настроения и атмосферы.

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Интересные новогодние фильмы

  • Дух Рождества. Скупой мизантроп Эбенизер Скрудж (Райан Рейнольдс) отправляется в волшебное путешествие перед самым Рождеством.
  • Четыре Рождества. Планы пары на отпуск нарушаются, что вынуждает их посетить все четыре дома разведенных родителей в один день, что приводит к комедийным и хаотичным ситуациям.
  • Отдых по обмену. Голливудская романтическая комедия от режиссера Нэнси Майерс.
  • Реальная любовь. Душевная романтическая комедия, которая исследует любовь во всех ее проявлениях во время праздничного сезона.
  • Один дома. Знаменитая семейная рождественская комедия от режиссера Криса Коламбуса о приключениях восьмилетнего Кевина, которого родители забыли дома на Рождество.
  • Счастливого Рождества. Британско-американская романтическая комедия режиссера Пола Фига с Эмилией Кларк в главной роли.
  • Любите Куперов. Праздничная комедия о Сэме Купере и его жене Шарлотте, которые приглашают четыре поколения своей большой семьи на ежегодную вечеринку в канун Рождества.
Для праздничного настроения: какие фильмы посмотреть на Новый год - ТОП-7
Восточный календарь / Инфографика: Главред

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Когда в Украине празднуют Рождество

На фоне полномасштабного вторжения России в Украину начал активно обсуждаться вопрос о дате празднования Рождества. В ПЦУ разрешили верующим отмечать праздник 25 декабря или 7 января по желанию.

В нашей культуре празднование Рождества Христова 25 декабря было принято до 1918 года, пока коммунисты не захватили и не оккупировали Украину.

24 декабря главы ПЦУ и Украинской греко-католической церкви обсудили необходимость реформы церковного календаря. Они договорились создать общую рабочую группу, которая должна всесторонне изучить этот вопрос.

Промежуточные результаты опроса в приложении Дія показали, что большинство украинцев отмечает Рождество 25 декабря. Таким образом, Украина присоединяется к западному миру с его традициями и праздниками.

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