Для праздничного настроения: какие фильмы посмотреть на Новый год - ТОП-7

Кратко:
- Какие фильмы можно посмотреть на Новый год
- Подборка лучших кинокартин
Новогодние праздники - это время для особых традиций и важных воспоминаний. При просмотре фильмов мы будто погружаемся в мир удивительных историй, которые вдохновляют и дарят праздничное настроение.
Главред решил разобраться, какие новогодние фильмы стоит посмотреть, для праздничного настроения и атмосферы.
Интересные новогодние фильмы
- Дух Рождества. Скупой мизантроп Эбенизер Скрудж (Райан Рейнольдс) отправляется в волшебное путешествие перед самым Рождеством.
- Четыре Рождества. Планы пары на отпуск нарушаются, что вынуждает их посетить все четыре дома разведенных родителей в один день, что приводит к комедийным и хаотичным ситуациям.
- Отдых по обмену. Голливудская романтическая комедия от режиссера Нэнси Майерс.
- Реальная любовь. Душевная романтическая комедия, которая исследует любовь во всех ее проявлениях во время праздничного сезона.
- Один дома. Знаменитая семейная рождественская комедия от режиссера Криса Коламбуса о приключениях восьмилетнего Кевина, которого родители забыли дома на Рождество.
- Счастливого Рождества. Британско-американская романтическая комедия режиссера Пола Фига с Эмилией Кларк в главной роли.
- Любите Куперов. Праздничная комедия о Сэме Купере и его жене Шарлотте, которые приглашают четыре поколения своей большой семьи на ежегодную вечеринку в канун Рождества.
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Когда в Украине празднуют Рождество
На фоне полномасштабного вторжения России в Украину начал активно обсуждаться вопрос о дате празднования Рождества. В ПЦУ разрешили верующим отмечать праздник 25 декабря или 7 января по желанию.
В нашей культуре празднование Рождества Христова 25 декабря было принято до 1918 года, пока коммунисты не захватили и не оккупировали Украину.
24 декабря главы ПЦУ и Украинской греко-католической церкви обсудили необходимость реформы церковного календаря. Они договорились создать общую рабочую группу, которая должна всесторонне изучить этот вопрос.
Промежуточные результаты опроса в приложении Дія показали, что большинство украинцев отмечает Рождество 25 декабря. Таким образом, Украина присоединяется к западному миру с его традициями и праздниками.
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