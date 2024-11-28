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Поразит всех гостей: шикарная закуска на Новый год 2025

Элина Чигис
28 ноября 2024, 21:53
45
Рецепт невероятной закуски на новогодний стол.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Калорийность Калорийность 6 ккал
Кухня Кухня Интернациональная
Закуска на новогодний стол - рецепт
Закуска на новогодний стол - рецепт / коллаж: Главред, фото: goodfon, скрин instagram.com/thefoodhub.by_ilona/

Предлагаем вам рецепт красивой и очень вкусной закуски с тунцом, которая поражает не только вкусом, но и своим видом. Готовится такая закуска очень легко, а исчезает со стола вмиг.

Кстати, чтобы закуска легко формировалась нужно подержать ее некоторое время в морозилку, сообщает Главред со ссылкой на thefoodhub.by_ilona.

Новогодняя закуска - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • 150 г крем-сыра
  • 1 маленькая банка тунца в собственном соке
  • 1 упаковка печени трески
  • половинка большого авокадо или 1 маленький
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 отварных яйца
  • 50 г твердого сыра
  • укроп
  • гранат

Авокадо разомните вилкой, добавьте консервированный тунец, печень трески, крем-сыр.

На терке натрите твердый сыр и отваренное вкрутую яйцо.

Отправьте все в основную смесь, а также добавьте измельченный чеснок.

Все хорошо перемешайте.

Поставьте массу на 10-15 минут в морозилку, а затем сформируйте елочки.

Что можно и нельзя ставить на стол на Новый год 2025
Что можно и нельзя ставить на стол на Новый год 2025 / инфографика: Главред

Обкатайте закуску в нарезанном укропе и украсьте зернами граната и можно подавать на стол.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить новогоднюю закуску:

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thefoodhub.by_ilona - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На thefoodhub.by_ilona подписаны более 79 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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