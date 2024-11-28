Поразит всех гостей: шикарная закуска на Новый год 2025

Рецепт невероятной закуски на новогодний стол.

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Закуска на новогодний стол - рецепт / коллаж: Главред, фото: goodfon, скрин instagram.com/thefoodhub.by_ilona/

Предлагаем вам рецепт красивой и очень вкусной закуски с тунцом, которая поражает не только вкусом, но и своим видом. Готовится такая закуска очень легко, а исчезает со стола вмиг.

Кстати, чтобы закуска легко формировалась нужно подержать ее некоторое время в морозилку, сообщает Главред со ссылкой на thefoodhub.by_ilona.

Новогодняя закуска - рецепт

Ингредиенты:

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150 г крем-сыра

1 маленькая банка тунца в собственном соке

1 упаковка печени трески

половинка большого авокадо или 1 маленький

2 зубчика чеснока

2 отварных яйца

50 г твердого сыра

укроп

гранат

Авокадо разомните вилкой, добавьте консервированный тунец, печень трески, крем-сыр.

На терке натрите твердый сыр и отваренное вкрутую яйцо.

Отправьте все в основную смесь, а также добавьте измельченный чеснок.

Все хорошо перемешайте.

Поставьте массу на 10-15 минут в морозилку, а затем сформируйте елочки.

Что можно и нельзя ставить на стол на Новый год 2025 / инфографика: Главред

Обкатайте закуску в нарезанном укропе и украсьте зернами граната и можно подавать на стол.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить новогоднюю закуску:

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