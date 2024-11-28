Поразит всех гостей: шикарная закуска на Новый год 2025

Предлагаем вам рецепт красивой и очень вкусной закуски с тунцом, которая поражает не только вкусом, но и своим видом. Готовится такая закуска очень легко, а исчезает со стола вмиг.
Кстати, чтобы закуска легко формировалась нужно подержать ее некоторое время в морозилку, сообщает Главред со ссылкой на thefoodhub.by_ilona.
Новогодняя закуска - рецепт
Ингредиенты:
- 150 г крем-сыра
- 1 маленькая банка тунца в собственном соке
- 1 упаковка печени трески
- половинка большого авокадо или 1 маленький
- 2 зубчика чеснока
- 2 отварных яйца
- 50 г твердого сыра
- укроп
- гранат
Авокадо разомните вилкой, добавьте консервированный тунец, печень трески, крем-сыр.
На терке натрите твердый сыр и отваренное вкрутую яйцо.
Отправьте все в основную смесь, а также добавьте измельченный чеснок.
Все хорошо перемешайте.
Поставьте массу на 10-15 минут в морозилку, а затем сформируйте елочки.
Обкатайте закуску в нарезанном укропе и украсьте зернами граната и можно подавать на стол.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить новогоднюю закуску:
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