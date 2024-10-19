Закуска на улет: фаршированный яйца за несколько минут - абсолютно новый рецепт

Предлагаем вам рецепт фаршированных яиц, которые поражают своим вкусом и легкостью приготовления. Такое быстрое блюдо отлично дополнит любой ужин и даже праздничный стол.
Кстати, diali_cooking рекомендует перед подачей посыпать фаршированные яйца зеленью.
Фаршированные яйца - рецепт
Ингредиенты:
- яйца
- тунец консервированный
- кукуруза
- крем-сыр или майонез
- специи
- зеленый лук
Яйца предварительно отварите вкрутую и охладите.
Разрежьте яйца пополам, удалите желтки и разомните их вилкой.
Добавьте к желткам кукурузу, консервированный тунец, крем-сыр или же майонез, нарезанный лук и специи.
Все хорошо перемешайте и наполните половинки белков.
Украсьте блюдо по желанию и готово.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить фаршированные яйца:
Кто такая diali_cooking?
diali_cooking - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На diali_cooking подписаны более 87 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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