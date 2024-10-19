Закуска на улет: фаршированный яйца за несколько минут - абсолютно новый рецепт

Рецепт оригинальных фаршированных яиц.

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Фаршированные яйца - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам рецепт фаршированных яиц, которые поражают своим вкусом и легкостью приготовления. Такое быстрое блюдо отлично дополнит любой ужин и даже праздничный стол.

Кстати, diali_cooking рекомендует перед подачей посыпать фаршированные яйца зеленью.

Фаршированные яйца - рецепт

Ингредиенты:

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яйца

тунец консервированный

кукуруза

крем-сыр или майонез

специи

зеленый лук

Яйца предварительно отварите вкрутую и охладите.

Разрежьте яйца пополам, удалите желтки и разомните их вилкой.

Добавьте к желткам кукурузу, консервированный тунец, крем-сыр или же майонез, нарезанный лук и специи.

Все хорошо перемешайте и наполните половинки белков.

Украсьте блюдо по желанию и готово.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить фаршированные яйца:

Кто такая diali_cooking? diali_cooking - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На diali_cooking подписаны более 87 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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