Затмит все блюда: абсолютно новый рецепт салата на новогодний стол

Рецепт оригинального салата с красной рыбой на Новый год 2025.

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Салат на новогодний стол - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Если вам надоели традиционные салаты на праздничном столе, тогда этот рецепт точно пригодится. Готовится такой салат с красной рыбой очень просто и быстро, а выглядит на столе по-настоящему празднично. Порадуйте родных новым блюдом.

Кстати, готовый салат нужно оставить в холодильнике на 30 минут перед подачей, сообщает Главред со ссылкой на valeriia.cooking.

Салат с красной рыбой на новогодний стол – рецепт

Ингредиенты:

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Картофель – 2 шт.

Яйца – 2 шт.

Красная рыба малосольная – 100 г

Огурец – 1 шт.

Для соуса:

греческий йогурт – 4 ст. л

французская горчица – 1 ч. л

лимонный сок – 1 ч. л

соль

красная икра для декора

Предварительно отварите картофель до готовности, а яйца вкрутую и дайте остыть.

Для соуса смешайте йогурт, горчицу, лимонный сок, соль и перемешайте.

Первый слой – натертый картофель, соус.

Второй слой – нарезанный на кубики огурец, соус.

Что можно и нельзя ставить на стол на Новый год 2025 / инфографика: Главред

Третий слой – нарезанная на кубики красная рыба, соус.

Четвертый слой – натертые яйца, соус.

Украсьте салат красной икрой и готово.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить салат с красной рыбой:

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Кто такая valeriia.cooking? valeriia.cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На valeriia.cooking подписаны более 57 тысяч пользователей соцсети.

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