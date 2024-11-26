Затмит все блюда: абсолютно новый рецепт салата на новогодний стол

Если вам надоели традиционные салаты на праздничном столе, тогда этот рецепт точно пригодится. Готовится такой салат с красной рыбой очень просто и быстро, а выглядит на столе по-настоящему празднично. Порадуйте родных новым блюдом.
Кстати, готовый салат нужно оставить в холодильнике на 30 минут перед подачей, сообщает Главред со ссылкой на valeriia.cooking.
Салат с красной рыбой на новогодний стол – рецепт
Ингредиенты:
- Картофель – 2 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Красная рыба малосольная – 100 г
- Огурец – 1 шт.
Для соуса:
- греческий йогурт – 4 ст. л
- французская горчица – 1 ч. л
- лимонный сок – 1 ч. л
- соль
- красная икра для декора
Предварительно отварите картофель до готовности, а яйца вкрутую и дайте остыть.
Для соуса смешайте йогурт, горчицу, лимонный сок, соль и перемешайте.
Первый слой – натертый картофель, соус.
Второй слой – нарезанный на кубики огурец, соус.
Третий слой – нарезанная на кубики красная рыба, соус.
Четвертый слой – натертые яйца, соус.
Украсьте салат красной икрой и готово.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить салат с красной рыбой:
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valeriia.cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На valeriia.cooking подписаны более 57 тысяч пользователей соцсети.
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