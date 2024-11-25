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Проще простого: шикарный торт "Рафаэлло" без выпечки на новогодний стол

Элина Чигис
25 ноября 2024, 11:44обновлено 25 ноября, 12:21
575
Рецепт торта без выпечки на Новый год 2025.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 15 минут
Порции Порции 8 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Тирамису
Тирамису "Рафаэлло" - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин irisha_redko, pixabay.com/

Часто при подготовке к новогодней ночи уже не остается времени, чтобы возиться с выпечкой праздничного торта. Предлагаем вам рецепт тирамису "Рафаэлло", которое готовится быстро и просто, но выглядит невероятно.

Кстати, перед подачей тирамису нужно оставить в холодильнике на несколько часов, чтобы десерт пропитался, сообщает Главред со ссылкой на irisha_redko.

Тирамису "Рафаэлло" - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • - сливки 30% 200 мл
  • - молоко для пропитки
  • - печенье савоярди 250 г
  • - маскарпоне 250 г
  • - сахарная пудра с ванильным ароматом 80 г
  • - кокосовая стружка 50 г
  • - кокосовая паста 200 г
  • - сливки кокосовые 50 мл

Взбейте сливки, сахарную пудру, кокосовые сливки и маскарпоне до пиков, чтобы вышла пышная масса.

Третью часть оставьте для украшения десерта. В оставшуюся массу добавьте кокосовую стружку, кокосовую пасту и перемешайте. Отправьте в кондитерский мешок.

Савоярди пропитайте в теплом молоке.

Дно формы немного смажьте кремом, выложите слой печенья, покройте кремом при помощи кондитерского мешка. Повторите до окончания савоярди и крема.

Что можно и нельзя ставить на стол на Новый год 2025
Что можно и нельзя ставить на стол на Новый год 2025 / инфографика: Главред

Украсьте десерт оставшимся кремом и готово.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить тирамису "Рафаэлло":

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Кто такая irisha_redko?

irisha_redko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На irisha_redko подписаны более 86 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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