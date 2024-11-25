Проще простого: шикарный торт "Рафаэлло" без выпечки на новогодний стол

Часто при подготовке к новогодней ночи уже не остается времени, чтобы возиться с выпечкой праздничного торта. Предлагаем вам рецепт тирамису "Рафаэлло", которое готовится быстро и просто, но выглядит невероятно.
Кстати, перед подачей тирамису нужно оставить в холодильнике на несколько часов, чтобы десерт пропитался, сообщает Главред со ссылкой на irisha_redko.
Тирамису "Рафаэлло" - рецепт
Ингредиенты:
- - сливки 30% 200 мл
- - молоко для пропитки
- - печенье савоярди 250 г
- - маскарпоне 250 г
- - сахарная пудра с ванильным ароматом 80 г
- - кокосовая стружка 50 г
- - кокосовая паста 200 г
- - сливки кокосовые 50 мл
Взбейте сливки, сахарную пудру, кокосовые сливки и маскарпоне до пиков, чтобы вышла пышная масса.
Третью часть оставьте для украшения десерта. В оставшуюся массу добавьте кокосовую стружку, кокосовую пасту и перемешайте. Отправьте в кондитерский мешок.
Савоярди пропитайте в теплом молоке.
Дно формы немного смажьте кремом, выложите слой печенья, покройте кремом при помощи кондитерского мешка. Повторите до окончания савоярди и крема.
Украсьте десерт оставшимся кремом и готово.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить тирамису "Рафаэлло":
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Кто такая irisha_redko?
irisha_redko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На irisha_redko подписаны более 86 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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