Проще простого: шикарный торт "Рафаэлло" без выпечки на новогодний стол

Рецепт торта без выпечки на Новый год 2025.

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Тирамису "Рафаэлло" - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин irisha_redko, pixabay.com/

Часто при подготовке к новогодней ночи уже не остается времени, чтобы возиться с выпечкой праздничного торта. Предлагаем вам рецепт тирамису "Рафаэлло", которое готовится быстро и просто, но выглядит невероятно.

Кстати, перед подачей тирамису нужно оставить в холодильнике на несколько часов, чтобы десерт пропитался, сообщает Главред со ссылкой на irisha_redko.

Тирамису "Рафаэлло" - рецепт

Ингредиенты:

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- сливки 30% 200 мл

- молоко для пропитки

- печенье савоярди 250 г

- маскарпоне 250 г

- сахарная пудра с ванильным ароматом 80 г

- кокосовая стружка 50 г

- кокосовая паста 200 г

- сливки кокосовые 50 мл

Взбейте сливки, сахарную пудру, кокосовые сливки и маскарпоне до пиков, чтобы вышла пышная масса.

Третью часть оставьте для украшения десерта. В оставшуюся массу добавьте кокосовую стружку, кокосовую пасту и перемешайте. Отправьте в кондитерский мешок.

Савоярди пропитайте в теплом молоке.

Дно формы немного смажьте кремом, выложите слой печенья, покройте кремом при помощи кондитерского мешка. Повторите до окончания савоярди и крема.

Что можно и нельзя ставить на стол на Новый год 2025 / инфографика: Главред

Украсьте десерт оставшимся кремом и готово.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить тирамису "Рафаэлло":

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Кто такая irisha_redko? irisha_redko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На irisha_redko подписаны более 86 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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