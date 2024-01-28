Любители мандарин будут в восторге: Клопотенко показал необычный рецепт Тирамису

Итальянская кухня известна на весь мир, однако мало кто знает, что многими любимый Тирамису - это тоже часть именно итальянской кухни. На улице зима, а значит - период мандарин. Мы расскажем рецепт тирамису с маскарпоне и мандаринами для тех, кто любит сладкое и цитрусовые.
Легкий рецепт тирамису в домашних условиях - что понадобится
Известный в Украине повар Евгений Клопотенко показал, как можно приготовить вкусный и необычный Тирамису с мандаринами.
Для этого вам понадобится:
Мандариновый крем
- 450г мандарин
- 80г сливочного масла
- 150г сахара
- 4 яйца
- 1 желток
Сливочный крем
- 200мл сливок 33%
- 400г маскарпоне
- 30г сахарной пудры
Для десерта
- 200г печенья
- 300мл молока
- форма
Лучший рецепт тирамису с мандаринами
Для начала необходимо приготовить мандариновый крем. Для него необходимо перебить на блендере мандарины, после чего процедить мякоть через сито. Затем нужно растопить в сотейнике масло, добавить в него сахар, мандариновый сок и яйца. Все вместе перемешать и варить до загустения.
Следом за этим необходимо приготовить сливочный крем. Для этого нужно взбить сливки, чтобы они не стикали с венчика, в них добавить маскарпоне и сахарную пудру, а затем аккуратно перемешать.
Когда два крема будут готовы, можно приступить к формированию десерта в форме. Обмакивайте печенье "Савоярди" в молоке и выкладывайте в форму, после чего покрывайте двумя слоями крема - и так по очереди, пока не закончатся ингредиенты.
Готовый десерт в форме нужно отправить в холодильник на два часа, а лучше - на всю ночь.
Смотрите видео о том, как приготовить мандариновый Тирамису:
@klopotenko_chef Любителям мандаринів присвячується ? Для мандаринового крему: •450 г мандаринів •80 г вершкового масла •150 г цукру •4 яйця •1 жовток Додайте інгредієнти у сотейник та варіть до загустіння. Інгредієнти для вершкового крему: •200 мл вершків 33% •400 г сиру маскарпоне •30 г цукрової пудри Добре збийте вершки, щоб вони тримали форму на вінчику і не стікали з нього. Знадобиться ще 200 г печива, 300 мл молока і одна форма. Готове тірамісу залиште в холодильнику на 2 години, а ще краще на всю ніч. Цьом #тирамісу#готуємовдома#десертвдома#смачнийрецепт♬ Beat Goes On - The All Seeing I
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