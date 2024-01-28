Любители мандарин будут в восторге: Клопотенко показал необычный рецепт Тирамису

Главред расскажет лучший рецепт тирамису для зимнего периода.

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Клопотенко показал необычный рецепт Тирамису / коллаж: Главред, фото: скриншот

Итальянская кухня известна на весь мир, однако мало кто знает, что многими любимый Тирамису - это тоже часть именно итальянской кухни. На улице зима, а значит - период мандарин. Мы расскажем рецепт тирамису с маскарпоне и мандаринами для тех, кто любит сладкое и цитрусовые.

Легкий рецепт тирамису в домашних условиях - что понадобится

Известный в Украине повар Евгений Клопотенко показал, как можно приготовить вкусный и необычный Тирамису с мандаринами.

Для этого вам понадобится:

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Мандариновый крем

450г мандарин

80г сливочного масла

150г сахара

4 яйца

1 желток

Сливочный крем

200мл сливок 33%

400г маскарпоне

30г сахарной пудры

Для десерта

200г печенья

300мл молока

форма

Лучший рецепт тирамису с мандаринами

Для начала необходимо приготовить мандариновый крем. Для него необходимо перебить на блендере мандарины, после чего процедить мякоть через сито. Затем нужно растопить в сотейнике масло, добавить в него сахар, мандариновый сок и яйца. Все вместе перемешать и варить до загустения.

Следом за этим необходимо приготовить сливочный крем. Для этого нужно взбить сливки, чтобы они не стикали с венчика, в них добавить маскарпоне и сахарную пудру, а затем аккуратно перемешать.

Когда два крема будут готовы, можно приступить к формированию десерта в форме. Обмакивайте печенье "Савоярди" в молоке и выкладывайте в форму, после чего покрывайте двумя слоями крема - и так по очереди, пока не закончатся ингредиенты.

Готовый десерт в форме нужно отправить в холодильник на два часа, а лучше - на всю ночь.

Смотрите видео о том, как приготовить мандариновый Тирамису:

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