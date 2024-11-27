Что подарить папе на Новый год: варианты на любой вкус

Что подарить родным на Новый год - этот вопрос волнует многих людей.

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Что подарить папе на Новый год / коллаж: Главред, фото: pixabay

Кратко:

Что можно подарить папе на Новый год

Варианты подарков на разный бюджет

Уже совсем скоро Новый год, а это значит, что пора думать, что подарить родным.

Главред решил разобраться, что подарить папе, у которого все есть.

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Что подарить папе на Новый год

Выбор подарка, это всегда сложная задача. Однако, есть несколько вариантов, которые точно должны понравиться вашему отцу:

умная чашка с контролем температуры;

массажер для ног;

наушники с шумоподавлением;

цифровая фоторамка;

шелковая пижама на пуговицах;

водонепроницаемая камера;

стильная маленькая сумка;

роскошный халат;

набор для барбекю;

портативный аккумулятор;

вкусная коробка-сюрприз.

Что подарить папе на Новый год 2025 от дочери

Главное в подарках не материальные вещи, а эмоции. Поэтому всегда можно обратить внимание на разнообразные сертификаты, или то, чем интересуется ваш отец.

Вот несколько вариантов, что можно подарить на Новый год:

сертификат на впечатления;

книга;

портрет папы или семьи;

фитнес-браслет;

удобный спортивный костюм или свитер;

набор инструментов;

красивый держатель для бутылок алкоголя;

спортивный инвентарь;

аксессуары: запонки, галстук;

рубашка;

очки и чехол для них;

аксессуары в машину.

Какой бы подарок вы ни выбрали, главное - чтобы он был от всего сердца.

Что нельзя дарить / Инфографика: Главред

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