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Модные прически на Новый год 2025: универсальные стильные варианты

Анна Косик
22 ноября 2024, 12:23
28
Уже многие женщины ищут варианты, какую прическу сделать на Новый год 2025.
Прически
Прически на Новый год 2025 / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какие прически будут актуальны на Новый год
  • Чем украсить классические прически

До Нового года осталось меньше 40 дней и самое время искать варианты для идеального и стильного образа в праздничную ночь. Важную роль в нем играет именно прическа.

На Pinterest Главред исследовал актуальные тренды, какие прически на новый год 2025 лучше сделать, чтобы совместить элегантность, стиль, простоту и блестящие детали.

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Распущенные волосы с крупными локонами остаются классикой. Но в новогоднюю ночь 2025 года стоит добавить к прическе оригинальности: нанесите глиттер-спрей, или используйте блестящие заколки в виде звезд.

Аккуратный пучок на макушке также достаточно универсальная прическа, которая прекрасно подходит как для официальной вечеринки, так и для домашнего празднования. К пучку можно добавить украшение из жемчужин, бархатную ленту или золотистый обруч.

Голливудская волна - популярная прическа из 20-х годов также возвращается в тренды. В новогоднюю ночь, если вы выберете именно такую прическу, можно добавить к образу украшения в стиле арт-деко.

Кроме этого остаются популярными косы, но в 2025 году они должны быть более сложными и нарядными. Французские косы или плетеные венки украшают стразами, бусинами или лентами.

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Что такое Pinterest?

Pinterest - социальный веб-сервис для создания коллекций фото и видео. Основан Беном Зильберманном в 2010 году. Главное назначение Pinterest заключается в помощи пользователям в поиске идей для творчества, моды, домашнего декора, кулинарии и т.д., пишет Википедия.

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