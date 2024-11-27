Будет стоять в разы дольше: что нужно сделать, чтобы ёлка не осыпалась

Ёлка - главный атрибут Рождества на Нового года, но живое дерево может часто осыпаться.

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Новогодняя ёлка / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Что сделать, чтобы ёлка не осыпалась

Как за ней нужно ухаживать

Многие люди устанавливают в своем доме живую ёлку на Рождество и Новый год. Но это праздничное дерево имеет одну проблему - оно имеет тенденцию очень быстро терять свои иглы.

Однако, есть несколько правил, которые помогут сделать так, чтобы дерево не теряло свои колючки, пишет Главред со ссылкой на sante+.

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Почему с ёлки сыпятся колючки

Если ёлка слишком часто осыпается, возможно, она страдает. Это может быть связано с разными причинами: плохое местоположение, неподходящая температура, чрезмерное использование отопления. Чтобы ёлка прослужила дольше, за ней нужно правильно ухаживать.

Как предотвратить осыпание хвои на ёлке

Чтобы продлить жизнь ёлки, нужно соблюдать несколько правил:

Подберите правильную температуру для помещения, в котором стоит ёлка. Если отопление будет постоянным, дерево может быстро высохнуть, а колючки будут легче опадать. Если вы хотите, чтобы ёлка простояла дольше, даже после Рождества, нужно обеспечить ей правильные условия: убедитесь, что температура не превышает 20°C. И, прежде всего, её следует поставить подальше от любого источника тепла, например, подальше от батареи.

Не ставьте ёлку под прямые солнечные лучи, которые могут высушить веточки. Держите дерево подальше от постоянно открытого окна, поскольку сквозняк может привести к опадению колючек. Также не стоит ставить ёлку в местах с интенсивным движением: если вы будете трясти или толкать её, она будет регулярно терять иголки.

Вместо обычных лампочек для украшения лучше использовать светодиоды. Они не выделяют столько тепла.

Не загромождайте ёлку. Слишком много шариков, снежинок и мишуры, скорее всего, утяжелят ёлку. Поэтому выбирайте достаточно сдержанные украшения. По возможности не украшайте ёлку искусственным снегом: он может повредить ветки.

Восточный календарь / Инфографика: Главред

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