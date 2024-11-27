Будет стоять в разы дольше: что нужно сделать, чтобы ёлка не осыпалась

Вы узнаете:
- Что сделать, чтобы ёлка не осыпалась
- Как за ней нужно ухаживать
Многие люди устанавливают в своем доме живую ёлку на Рождество и Новый год. Но это праздничное дерево имеет одну проблему - оно имеет тенденцию очень быстро терять свои иглы.
Однако, есть несколько правил, которые помогут сделать так, чтобы дерево не теряло свои колючки, пишет Главред со ссылкой на sante+.
Почему с ёлки сыпятся колючки
Если ёлка слишком часто осыпается, возможно, она страдает. Это может быть связано с разными причинами: плохое местоположение, неподходящая температура, чрезмерное использование отопления. Чтобы ёлка прослужила дольше, за ней нужно правильно ухаживать.
Как предотвратить осыпание хвои на ёлке
Чтобы продлить жизнь ёлки, нужно соблюдать несколько правил:
- Подберите правильную температуру для помещения, в котором стоит ёлка. Если отопление будет постоянным, дерево может быстро высохнуть, а колючки будут легче опадать. Если вы хотите, чтобы ёлка простояла дольше, даже после Рождества, нужно обеспечить ей правильные условия: убедитесь, что температура не превышает 20°C. И, прежде всего, её следует поставить подальше от любого источника тепла, например, подальше от батареи.
- Не ставьте ёлку под прямые солнечные лучи, которые могут высушить веточки. Держите дерево подальше от постоянно открытого окна, поскольку сквозняк может привести к опадению колючек. Также не стоит ставить ёлку в местах с интенсивным движением: если вы будете трясти или толкать её, она будет регулярно терять иголки.
- Вместо обычных лампочек для украшения лучше использовать светодиоды. Они не выделяют столько тепла.
- Не загромождайте ёлку. Слишком много шариков, снежинок и мишуры, скорее всего, утяжелят ёлку. Поэтому выбирайте достаточно сдержанные украшения. По возможности не украшайте ёлку искусственным снегом: он может повредить ветки.
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Santé+ Magazine
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