Перехватит дыхание всем: фильмы про гангстеров и мафию, которые стоит посмотреть

Если вечером хочется включить остросюжетный фильм с непредсказуемыми моментами, подборка этих фильмов идеально подойдет для просмотра.

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Какие фильмы про мафию и гангстеров посмотреть вечером / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из фильмов

Иногда во время вечернего релакса хочется не включить на фон легкую комедию, а окунуться на несколько часов в мир интриг, непредсказуемости и напряжения. Помогают в этом, как правило, фильмы о преступном мире, гангстерах и мафии. Главред составил подборку лучших остросюжетных фильмов последних лет в этом стиле.

Мейер Лански (2021)

Этот биографический триллер погрузит зрителей в криминальный мир американской мафии. В центре внимания - влиятельный гангстер ХХ века, создатель огромной мафиозной империи, Мейер Лански. В конце своей жизни он решает поделиться своей историей с писателем Дэвидом, который переживает сложные времена. Лански раскрывает темную сторону мафиозного мира, которую никогда не покажут в СМИ. В то же время за ним внимательно следит ФБР, надеясь найти миллионы, добытые им преступным путем.

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Кард из фильма "Мейер Лански" / скриншот

Все праздники Ньюарка (2021)

Фильм показывает события, происходящие в 60-х годах в штате Нью-Джерси. В Ньюарке увеличивается доля темнокожего населения, что вызывает недовольство со стороны итальянской мафии, которая контролирует эти районы. Вскоре на улицах начнется жестокая борьба за территорию и вооруженные столкновения. В самом центре этих конфликтов оказывается молодой человек по имени Дики, который является деловым партнером отца юного Тони Сопрано.

Кадр из фильма "Все святые Ньюарка" / скриншот

Капоне (2020)

Легендарный криминальный авторитет Аль Капоне теряет то, что является главным для любого гангстера - свою память. После почти десяти лет в тюрьме, в возрасте 40 лет, он возвращается домой. Однако спецслужбы внимательно следят за ним, пытаясь отследить деньги, которые исчезли. Увлекательная игра начинается, ведь сам Капоне не может вспомнить, где спрятал свое сокровище.

Кадр из фильма "Капоне" / скриншот

Предатель (2019)

Фильм открывает темную сторону жизни криминальных боссов сицилийской мафии. Томмазо Бушетта, лидер мафиозного клана, спасаясь от расправы на родине, решает сломать кодекс молчания. Он заключает сделку с судьей, предавая Коза Ностру и тем самым кардинально меняя ход истории мафии.

Кадр из фильма "Предатель" / скриншот

Ирландец (2019)

В центре сюжета фильма - жизнь Фрэнка Ширана, по прозвищу "Ирландец", который работал киллером на авторитетного мафиози Рассела Буфалино. Через его воспоминания зрители погружаются в темный мир организованной преступности и узнают о его участии в криминальных событиях.

Кадр из фильма "Ирландец" / скриншот

Легенды (2015)

Британская криминальная драма, основанная на реальных событиях жизни братьев-близнецов Крей - Ронни и Реджи, которые наводили ужас на Лондон в 1960-х годах. Том Харди блестяще сыграл обоих братьев, мастерски передавая их отличные, но одинаково опасные характеры.

Кадр из фильма "Легенды" / скриншот

Черная месса (2015)

Биографический криминальный триллер, рассказывающий о жизни Джеймса "Уайти" Булджера, одного из самых влиятельных бостонских гангстеров. Он является безжалостным преступником, который манипулирует правоохранителями и держит город в страхе. Булджер, используя сотрудничество с ФБР для устранения своих криминальных конкурентов, превратился в одного из самых разыскиваемых преступников в США.

Кадр из фильма "Черная месса" / скриншот

Что такое триллер Триллер (от англ. thrill - трепет, колебания) - жанр кино и литературы, в которых специфические средства должны вызвать у зрителей или читателей чувство сопереживания, связанное с эмоциями тревожного ожидания, неопределенности, волнения или страха, сообщает Википедия.

В триллере, как правило, рассказ ведётся от лица жертвы или преступника, широко используется сюжетный приём затягивания драматической паузы, что должно вызвать у зрителя напряжённое ожидание и нервное беспокойство ("саспенс"), а также выразительные сильнодействующие средства - натуралистические подробности, внезапные крупные планы, шумовые эффекты, затемнённый кадр, скрывающий угрозу, соответствующее музыкальное сопровождение.

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