Мороз по коже от одного только названия: ТОП-5 захватывающих триллеров

Мурашки по телу от зловещей музыки, холодок под сердцем из-за удручающей атмосферы, мрачные краски и пугающие персонажи – весь этот винегрет эмоций - именно то, что надо для миллионов любителей самого интригующего жанра кино. И вишенька на торте триллеров - захватывающий сюжет с интересными поворотами и непредсказуемым финалом.
Что такое триллер
Триллер (от англ. thrill - трепет, колебание) - жанр кино и литературы, в которых специфические средства должны вызвать у зрителей или читателей чувство сопереживания, связанное с эмоциями тревожного ожидания, неопределенности, волнения или страха, сообщает Википедия.
В триллере, как правило, рассказ ведется от лица жертвы или преступника, широко используется сюжетный прием затягивания драматической паузы, что должно вызвать у зрителя напряженное ожидание и нервное беспокойство ("саспенс"), а также выразительные сильнодействующие средства - натуралистические подробности, внезапные крупные планы, шумовые эффекты, затемненный кадр, скрывающий угрозу, соответствующее музыкальное сопровождение.
Портал Fishki.net составил подборку самых интересных новинок последних лет.
Охота (2020)
Представьте, двенадцать незнакомцев, вынужденных сплотиться в едином порыве выжить. Герои экранизации рассказа Ричарда Коннелла очнулись на лесной поляне и узнали, что являются "дичью" в охоте на людей. Организаторкой подобных туров некая всплывает некая Афина.
Несмотре на то, что премьера скандального американского триллера с элементами боевика неоднократно откладывалась, ему удалось стать самой интересной новинкой первой половины 2020 года.
Оригинальное название: The Hunt
Актеры: Бетти Гилпин, Хилари Суэнк, Айк Баринхолц, Эмма Робертс…
Страна: США
Рейтинг: Кинопоиск – 6.6, IMDb – 6.4
Возрастные ограничения: 16+
Хорошее качество: с 09.06.2020
Джентльмены (2019)
Гай Ричи сделал подарок поклонникам свежим криминальным триллером со свойственными режиссеру интригой и динамичным сюжетом.
Майкл Пирсон сделал состояние на торговле марихуаной и теперь хочет уйти на покой. Он решает продать свой бизнес стоимостью в сотни миллионов фунтов. Однако, когда итог почти решен и покупатель готов купить все, к помощнику наркобарона заявляется журналист и грозится сорвать сделку. Он шантажирует их 20 миллионами, которые хочет положить в свой карман.
Оригинальное название: The Gentlemen
Актеры: Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Хью Грант, Мишель Докери, Колин Фаррелл…
Страна: Великобритания, США
Рейтинг: Кинопоиск – 8.5, IMDb – 7.9
Возрастные ограничения: 18+
Хорошее качество: с 31.03.2020
Платформа (2019)
Фильм абсолютно не про ол инклюзив, а про страшный подземный бункер. Туда расселяют подопытных по двое на этаже. Условие - с собой можна взять лишь один предмет. Система питание совершенно не справедливая - еда подаётся с помощью платформы, проезжающей от верхнего этажа до нижнего. Как результат, "нижним" обитателем достаются объедки.
Один из героев – Горен пытается подойти к вопросу дипломатически и убедить "верхних" оставлять больше еды, но перед лицом голода люди теряют человеческое лицо и понимают только угрозы.
Испанский триллер в мрачных красках "зеркалит" нам утрированную модель современного общества.
Оригинальное название: El hoyo
Актеры: Иван Массаге, Сорион Эгилеор, Антония Сан Хуан…
Страна: Испания
Рейтинг: Кинопоиск – 7.1, IMDb – 7.0
Возрастные ограничения: 16+
В тихом омуте (2019)
В тихом городке пропадает местный мальчишка и на помощь вызывают детектива Грег Харпера. Он пытается выяснить, какие черти водятся в тихой местности. Во время расследования Харпер попутно решает личные проблемы – измену жены и игры на нервах сына-подростка.
Но все обиды улетучиваются в миг, когда становиться ясно, что семья Грега тоже в опасности.
Оторвать глаз от триллера невозможно, ведь сюжет держит зрителя в напряжении до самого конца, когда становится понятной причина необъяснимых ранее событий.
Оригинальное название: I See You
Актеры: Хелен Хант, Джон Тенни, Джуда Льюис…
Страна: США
Рейтинг: Кинопоиск – 6.8, IMDb – 6.8
Возрастные ограничения: 18+
Хорошее качество: с 06.12.2019
Клаустрофобы (2019)
Шестерым совершенно не связанным с друг другом людям приходят приглашения поучаствовать в интересном квесте. Главная цель - найти выход из запертой комнаты, используя подсказки. Награда весьма сочная - десять тысяч долларов. Однако это далеко не милейший конкурс, ведь со временем загадки становятся всё изощрённее, а неверный ответ чреват смертельным исходом.
С каждым туром игроков становиться все меньше, а оставшиеся понимают, что собраны здесь не случайно и страшную разгадку стоит искать в прошлом каждого.
Оригинальное название: Escape Room
Актеры: Тейлор Расселл, Логан Миллер, Джей Эллис…
Страна: США, ЮАР
Рейтинг: Кинопоиск – 6.6, IMDb – 6.4
Возрастные ограничения: 16+
Хорошее качество: с 11.04.2019
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