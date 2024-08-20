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Мороз по коже от одного только названия: ТОП-5 захватывающих триллеров

Даяна Швец
20 августа 2024, 12:02
82
Если вам нравиться пощекотать себе нервишки, представляем подборку триллеров, которые смотрятся на одном дыхании.
триллеры
Топ интереснейших триллеров / Колаж: Главред, фото: скрін з трейлерів, Вікіпедія

Мурашки по телу от зловещей музыки, холодок под сердцем из-за удручающей атмосферы, мрачные краски и пугающие персонажи – весь этот винегрет эмоций - именно то, что надо для миллионов любителей самого интригующего жанра кино. И вишенька на торте триллеров - захватывающий сюжет с интересными поворотами и непредсказуемым финалом.

Что такое триллер

Триллер (от англ. thrill - трепет, колебание) - жанр кино и литературы, в которых специфические средства должны вызвать у зрителей или читателей чувство сопереживания, связанное с эмоциями тревожного ожидания, неопределенности, волнения или страха, сообщает Википедия.
В триллере, как правило, рассказ ведется от лица жертвы или преступника, широко используется сюжетный прием затягивания драматической паузы, что должно вызвать у зрителя напряженное ожидание и нервное беспокойство ("саспенс"), а также выразительные сильнодействующие средства - натуралистические подробности, внезапные крупные планы, шумовые эффекты, затемненный кадр, скрывающий угрозу, соответствующее музыкальное сопровождение.

Портал Fishki.net составил подборку самых интересных новинок последних лет.

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Охота (2020)

Представьте, двенадцать незнакомцев, вынужденных сплотиться в едином порыве выжить. Герои экранизации рассказа Ричарда Коннелла очнулись на лесной поляне и узнали, что являются "дичью" в охоте на людей. Организаторкой подобных туров некая всплывает некая Афина.

Несмотре на то, что премьера скандального американского триллера с элементами боевика неоднократно откладывалась, ему удалось стать самой интересной новинкой первой половины 2020 года.

Оригинальное название: The Hunt

Актеры: Бетти Гилпин, Хилари Суэнк, Айк Баринхолц, Эмма Робертс…

Страна: США

Рейтинг: Кинопоиск – 6.6, IMDb – 6.4

Возрастные ограничения: 16+

Хорошее качество: с 09.06.2020

Джентльмены (2019)

Гай Ричи сделал подарок поклонникам свежим криминальным триллером со свойственными режиссеру интригой и динамичным сюжетом.

Майкл Пирсон сделал состояние на торговле марихуаной и теперь хочет уйти на покой. Он решает продать свой бизнес стоимостью в сотни миллионов фунтов. Однако, когда итог почти решен и покупатель готов купить все, к помощнику наркобарона заявляется журналист и грозится сорвать сделку. Он шантажирует их 20 миллионами, которые хочет положить в свой карман.

Оригинальное название: The Gentlemen

Актеры: Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Хью Грант, Мишель Докери, Колин Фаррелл…

Страна: Великобритания, США

Рейтинг: Кинопоиск – 8.5, IMDb – 7.9

Возрастные ограничения: 18+

Хорошее качество: с 31.03.2020

Платформа (2019)

Фильм абсолютно не про ол инклюзив, а про страшный подземный бункер. Туда расселяют подопытных по двое на этаже. Условие - с собой можна взять лишь один предмет. Система питание совершенно не справедливая - еда подаётся с помощью платформы, проезжающей от верхнего этажа до нижнего. Как результат, "нижним" обитателем достаются объедки.

Один из героев – Горен пытается подойти к вопросу дипломатически и убедить "верхних" оставлять больше еды, но перед лицом голода люди теряют человеческое лицо и понимают только угрозы.

Испанский триллер в мрачных красках "зеркалит" нам утрированную модель современного общества.

Оригинальное название: El hoyo

Актеры: Иван Массаге, Сорион Эгилеор, Антония Сан Хуан…

Страна: Испания

Рейтинг: Кинопоиск – 7.1, IMDb – 7.0

Возрастные ограничения: 16+

В тихом омуте (2019)

В тихом городке пропадает местный мальчишка и на помощь вызывают детектива Грег Харпера. Он пытается выяснить, какие черти водятся в тихой местности. Во время расследования Харпер попутно решает личные проблемы – измену жены и игры на нервах сына-подростка.

Но все обиды улетучиваются в миг, когда становиться ясно, что семья Грега тоже в опасности.

Оторвать глаз от триллера невозможно, ведь сюжет держит зрителя в напряжении до самого конца, когда становится понятной причина необъяснимых ранее событий.

Оригинальное название: I See You

Актеры: Хелен Хант, Джон Тенни, Джуда Льюис…

Страна: США

Рейтинг: Кинопоиск – 6.8, IMDb – 6.8

Возрастные ограничения: 18+

Хорошее качество: с 06.12.2019

Клаустрофобы (2019)

Шестерым совершенно не связанным с друг другом людям приходят приглашения поучаствовать в интересном квесте. Главная цель - найти выход из запертой комнаты, используя подсказки. Награда весьма сочная - десять тысяч долларов. Однако это далеко не милейший конкурс, ведь со временем загадки становятся всё изощрённее, а неверный ответ чреват смертельным исходом.

С каждым туром игроков становиться все меньше, а оставшиеся понимают, что собраны здесь не случайно и страшную разгадку стоит искать в прошлом каждого.

Оригинальное название: Escape Room

Актеры: Тейлор Расселл, Логан Миллер, Джей Эллис…

Страна: США, ЮАР

Рейтинг: Кинопоиск – 6.6, IMDb – 6.4

Возрастные ограничения: 16+

Хорошее качество: с 11.04.2019

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