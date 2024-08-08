Топ-5 лучших комедий: фильмы, которые поднимут даже самое плохое настроение

Есть 5 фильмов, которые можно посмотреть для хорошего настроения. Многие из них можно смотреть всей семьей.

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Топ-5 лучших комедий / Коллаж: Главред, фото: pexels

Даже самый плохой вечер может скрасить отличный фильм. Иногда так хочется отключить все мысли и просто посмотреть веселую комедию. Главред предлагаем посмотреть 5 лучших комедий.

1. "1+1"

Фильм "1+1" был выпущен в 2011 году. Режиссер - Оливье Накаш. Главные роли в этом фильме сыграли Анн Ле Ни, Омар Си и Франсуа Клюзе. Рейтинг фильма составляет 8,5 баллов.

Фильм "1+1" / фото: Википедия

Одним из главных героев является аристократ Филипп. Он вел очень активную жизнь и даже прыгал с парашютом. Этот прыжок был неудачным и Филипп получил тяжелую травму, в результате которой он оказался прикован к инвалидному креслу. Его раздражает, что родные постоянно его жалею.

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В какой-то момент ему находят сиделку - темнокожего парня Дрисс. Он был очень честным и прямолинейным. Дрисс был шутником и смог покорить Филиппа. Они стали настоящими друзьями и изменили жизнь каждого к лучшему.

2. "Мои мысли тихие"

Украинский фильм 2019 года. Режиссер - Антонио Лукич. В главных ролях играли Ирма Витовская и Андрей Лидаговский. Рейтинг фильма составляет 7,8 баллов.

Фильм "Мои мысли тихие" / фото: Википедия

Молодой звукорежиссер Вадим никак не мог испытать удачу. В какой-то момент ему предложили работу своей мечты в Канаде. Ему дали лишь одно поручение - записать в природе голоса закарпатских животных. Сперва эта задача показалась ему очень легкой, но он отправился в путь с темпераментной мамой, которая добавила в его жизнь приключений и сложностей.

Стоит отметить, что этот фильм стал хитом в украинских кинотеатрах. Он отличается от привычных американских комедий и показывает обычную украинскую жизнь со всеми яркими красками.

3. "Зачинщики"

Фильм 2016 года. Режиссер - Джаред Хесс. Главные роли в этом фильме сыграли Зак Галифианакис и Кристен Уиг. Рейтинг фильма составляет 6,8 баллов.

Фильм "Зачинщики" / фото: Википедия

Этот фильм основан на реальной истории ограбления инкассаторской компании Loomis Fargo. Один недовольный работник похитил миллионы долларов, чтобы завоевать сердце своей бывшей коллеги Келли.

Он вынес 17 миллионов долларов. Оказалось, что он был лишь пешкой в коварном плане дружка девушки. Укравший деньги работник совершает непредсказуемые поступки и умудряется уйти от преследований. Он даже смог наказать своих врагов.

4. "Ренфилд"

Фильм "Ренфилд" был выпущен в 2023 году. Его режиссером был Крис Ма Кей. В главных ролях сыграли Николас Холт и Николас Кейдж. Рейтинг фильма составил 6,4 балла.

Фильм "Ренфилд" / фото: Википедия

Николас Кейдж играет роль Дракулы, а Николас Холт - его фамильяра Ренфилда. В этой комедии описываются отношения Дракулы и Ренфилда. Второй внезапно решает пойти на групповую психотерапию. Он решил избавиться от многовековой власти нарциссичного Дракулы.

5. "Мальчишник в Вегасе"

Фильм "Мальчишник в Вегасе" был выпущен в 2009 году. Его режиссером был Тодд Филлипс. В главных ролях сыграли Брэдли Купер, Эд Хелмс, Зак Галифианакис. Рейтинг фильма составил 7,7 балла.

Фильм "Мальчишник в Вегасе" / фото: Википедия

Даг, Фил и Стю - давние друзья. Они решили устроить мальчишник и провести его в Вегасе. Сумасшедшая ночка удалась на славу. Их гуляния обретают неожиданные повороты.

В какой-то момент они осознают, что Даг куда-то делся. Пока они приходили в себя, то увидели, что в ванной засел настоящий тигр.

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