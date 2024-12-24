Как очистить историю на телефоне Андроид: гениальный фокус удивит результатом

Важно:
- Как очистить историю просмотра на телефоне
- Как очистить историю поисковых запросов
Пользователи устройств с Android рано или поздно сталкиваются с проблемой наполненности памяти своего телефона, когда необходимо быстро ее очистить. Для этого стоит выполнить простой порядок действий, который поможет эффективно справиться с проблемой.
Для очистки памяти на Андроиде важно придерживаться важных рекомендаций, чтобы сохранить все необходимые файлы. Об этом идет речь в материале Главреда.
Как удалить отдельную запись
Порядок действий:
- Активируйте раздел myactivity.google.com на устройстве Android;
- Необходимо спуститься вниз экрана до списка действий;
- Определите именно то действие, которое вы хотите удалить (воспользуйтесь поиском по дате, строкой поиска и фильтрами);
- Возле выбранного действия активируйте галочку "Удалить".
Как очистить историю просмотра на телефоне
Что важно знать:
- На гаджете с Android откройте приложение Chrome;
- Активируйте в правом верхнем углу экрана иконку с тремя точками;
- Кликните на функцию удаления данных о работе в браузере;
- Если есть сведения, которые не нужно удалять, снимите флажки удаления для них;
- Выберите "Удалить данные".
Куда сохраняется история поиска
Вы легко можете найти всю историю поиска, а также действий в сервисах Google в самом Google-аккаунте, где она хранится как часть истории приложений и веб-поиска. При необходимости можно разрешить Google использовать ваши поисковые запросы. В этом случае в браузере будут отображаться более актуальные результаты и рекомендации.
Как очистить историю поисковых запросов
Порядок действий:
- Активируйте приложение Google на телефоне или планшете с Android;
- Нажмите иконку профиля История поиска в правом верхнем углу экрана;
- Выделите все данные, которые хотите удались с устройства (доступны варианты "все время", "определенный период", "удалить все");
- Нажмите на кнопку "Удалить".
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Что такое Android?
Android - операционная система и платформа для мобильных телефонов и планшетных компьютеров, созданная компанией Google на базе ядра Linux. Поддерживается альянсом Open Handset Alliance (OHA). В 84 % смартфонов, проданных в 3-м квартале 2014 года, была установлена операционная система Android, а в марте 2017 года ОС Android стала самой популярной ОС, с которой выходили в интернет, пишет Википедия.
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