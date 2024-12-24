Как очистить историю на телефоне Андроид: гениальный фокус удивит результатом

Как быстро почистить историю - как удалить ранее просмотренные сайты.

https://glavred.info/lifehack/kak-ochistit-istoriyu-na-telefone-android-10624838.html Ссылка скопирована

Нужно ли чистить историю поиска / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/xyz0, Pixabay/Alexas_Fotos

Важно:

Как очистить историю просмотра на телефоне

Как очистить историю поисковых запросов

Пользователи устройств с Android рано или поздно сталкиваются с проблемой наполненности памяти своего телефона, когда необходимо быстро ее очистить. Для этого стоит выполнить простой порядок действий, который поможет эффективно справиться с проблемой.

Для очистки памяти на Андроиде важно придерживаться важных рекомендаций, чтобы сохранить все необходимые файлы. Об этом идет речь в материале Главреда.

видео дня

Как удалить отдельную запись

Порядок действий:

Активируйте раздел myactivity.google.com на устройстве Android;

Необходимо спуститься вниз экрана до списка действий;

Определите именно то действие, которое вы хотите удалить (воспользуйтесь поиском по дате, строкой поиска и фильтрами);

Возле выбранного действия активируйте галочку "Удалить".

Как очистить историю просмотра на телефоне

Что важно знать:

На гаджете с Android откройте приложение Chrome;

Активируйте в правом верхнем углу экрана иконку с тремя точками;

Кликните на функцию удаления данных о работе в браузере;

Если есть сведения, которые не нужно удалять, снимите флажки удаления для них;

Выберите "Удалить данные".

Куда сохраняется история поиска

Вы легко можете найти всю историю поиска, а также действий в сервисах Google в самом Google-аккаунте, где она хранится как часть истории приложений и веб-поиска. При необходимости можно разрешить Google использовать ваши поисковые запросы. В этом случае в браузере будут отображаться более актуальные результаты и рекомендации.

Как очистить историю поисковых запросов

Порядок действий:

Активируйте приложение Google на телефоне или планшете с Android;

Нажмите иконку профиля История поиска в правом верхнем углу экрана;

Выделите все данные, которые хотите удались с устройства (доступны варианты "все время", "определенный период", "удалить все");

Нажмите на кнопку "Удалить".

Больше новостей:

Что такое Android? Android - операционная система и платформа для мобильных телефонов и планшетных компьютеров, созданная компанией Google на базе ядра Linux. Поддерживается альянсом Open Handset Alliance (OHA). В 84 % смартфонов, проданных в 3-м квартале 2014 года, была установлена операционная система Android, а в марте 2017 года ОС Android стала самой популярной ОС, с которой выходили в интернет, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред