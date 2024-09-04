Посуда будет сиять чистотой: как за 30 секунд избавиться от налета на чашках

Со временем на чашках остаются темно-коричневые кольца от чая или кофе, которые трудно оттереть. Эти пятна вызваны танинами - природными веществами, которые содержатся в чае и кофе. Хотя танины не вредят здоровью, они могут накапливаться на стенках кружки, оставляя липкий осадок и влияя на вкус напитков.
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Эксперт по уборке и основательница Snail Pace Transformations Виктория поделилась простым способом, как избавиться от этих стойких пятен и вернуть чашкам блестящую чистоту. Для этого понадобятся всего три средства - белый уксус, пищевая сода и средство для мытья посуды, пишет Ехргеѕѕ.
Чтобы удалить пятна, добавьте одну столовую ложку пищевой соды, несколько капель жидкости для мытья посуды и несколько капель белого уксуса в грязную чашку. Наполните ее наполовину теплой водой и подождите несколько секунд. Затем протрите стенки чашки чистой тканью. За считанные секунды ваша чашка будет снова сиять чистотой.
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