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Почему стаканы и чашки нужно хранить перевернутыми

Сергей Кущ
20 февраля 2024, 02:52
Оказывается, у древних традиций есть и рациональное объяснение.
Почему стаканы и чашки нужно хранить перевернутыми
Почему стаканы и чашки нужно хранить перевернутыми / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Чашки и кружки - неотъемлемая посуда в каждом доме, но как правильно их хранить? Существует несколько вариантов, но мудрые народные приметы подсказывают, что перевернутое положение - залог благополучия и чистоты.

Что говорят приметы?

Старинные убеждения гласят, что перевернутые чашки и стаканы - это своего рода защитный барьер от злых духов и отрицательных энергий. Такие убеждения приходят из народной мудрости, считая, что правильное расположение посуды влияет на благополучие семьи и защищает от бед.

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Что говорит здравый смысл?

Оказывается, у древних традиций есть рациональное объяснение. Перевернутые стаканы и чашки предотвращают проникновение пыли и грязи внутрь посуды. Это особенно важно, если чашки хранятся в шкафу, где могут накапливаться мельчайшие частицы.

Перевернутая посуда также облегчает сток оставшейся влаги после мытья. Этот простой момент поддерживает чистоту и предотвращает накопление воды в чашках и кружках, что может быть особенно важно, если они хранятся в закрытом пространстве.

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