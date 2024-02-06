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Можно ли носить чужие наручные часы: о какой опасности предупреждают приметы

Алёна Воронина
6 февраля 2024, 21:54
Наши предки верили, что чужие часы могут принести беду.
Наручные часы
Можно ли носить чужие наручные часы/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Существует поверье, что любая вещь, которая длительное время находилась в тесном контакте с человеком, перенимает на себя энергетику этого человека. А такая энергетика может быть как положительной, так и отрицательной – в зависимости от того, каким был человек, который этим предметом пользовался.

И когда эта вещь попадает к другому человеку, который начинает ею пользоваться, то со временем предмет начнет делиться накопленной энергетикой с новым владельцем. А это в свою очередь может повлиять на жизнь нового владельца. Поэтому издавна считается плохой идеей просто пользоваться вещью, которую когда-то длительное время использовал другой человек.

Такие верования также относятся и к наручным часам. Часы сами по себе издавна наделялись мистическими свойствами, а кроме того они еще и могут переносить энергетику предыдущего владельца.

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Поэтому, согласно древним приметам, нельзя носить найденные на улице или приобретенные на рынке старые часы. Вы не можете знать, кому они принадлежали до вас, каким был этот человек, и какую энергетику мог перенять этот предмет от него. Согласно народным верованиям, если игнорировать это правило, то в вашу жизнь могут прийти беды и проблемы, которые имел предыдущий владелец этого предмета.

В таком случае возникает логичный вопрос – можно ли носить часы родственника? С предметами, которые принадлежали нашим родным, ситуация немного другая. Можно носить часы, которые достались вам в наследство от близкого родственника или которые передаются в семье от поколения к поколению. Такой предмет не принесет ничего плохого в вашу жизнь. Но даже в этом случае есть исключения: если часы вызывают у вас неприятные эмоции и впечатления или поднимают тяжелые воспоминания, то лучше таким предметом не пользоваться.

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