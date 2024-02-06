Можно ли носить чужие наручные часы: о какой опасности предупреждают приметы

Наши предки верили, что чужие часы могут принести беду.

https://glavred.info/primety/mozhno-li-nosit-chuzhie-naruchnye-chasy-o-kakoy-opasnosti-preduprezhdayut-primety-10539590.html Ссылка скопирована

Можно ли носить чужие наручные часы/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Существует поверье, что любая вещь, которая длительное время находилась в тесном контакте с человеком, перенимает на себя энергетику этого человека. А такая энергетика может быть как положительной, так и отрицательной – в зависимости от того, каким был человек, который этим предметом пользовался.

И когда эта вещь попадает к другому человеку, который начинает ею пользоваться, то со временем предмет начнет делиться накопленной энергетикой с новым владельцем. А это в свою очередь может повлиять на жизнь нового владельца. Поэтому издавна считается плохой идеей просто пользоваться вещью, которую когда-то длительное время использовал другой человек.

Такие верования также относятся и к наручным часам. Часы сами по себе издавна наделялись мистическими свойствами, а кроме того они еще и могут переносить энергетику предыдущего владельца.

видео дня

Поэтому, согласно древним приметам, нельзя носить найденные на улице или приобретенные на рынке старые часы. Вы не можете знать, кому они принадлежали до вас, каким был этот человек, и какую энергетику мог перенять этот предмет от него. Согласно народным верованиям, если игнорировать это правило, то в вашу жизнь могут прийти беды и проблемы, которые имел предыдущий владелец этого предмета.

В таком случае возникает логичный вопрос – можно ли носить часы родственника? С предметами, которые принадлежали нашим родным, ситуация немного другая. Можно носить часы, которые достались вам в наследство от близкого родственника или которые передаются в семье от поколения к поколению. Такой предмет не принесет ничего плохого в вашу жизнь. Но даже в этом случае есть исключения: если часы вызывают у вас неприятные эмоции и впечатления или поднимают тяжелые воспоминания, то лучше таким предметом не пользоваться.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.