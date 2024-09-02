Coca-Cola и 10 минут времени: способ, как быстро отмыть налет унитаза

Coca-Cola и уборка - казалось бы, что тут общего? Однако эксперты Luce убеждены, что мытье сладкой водой унитаза - далеко не просто маркетинговый ход. Дело в том, что в этом напитке есть ингредиент, который добавляют в средства для мытья.
Как очистить унитаз кока колой?
Кислоты в Coca-Cola медленно удаляют стойкие пятна и накопления, которые затем смываются во время процесса очистки. Если вы ненавидите мыть унитазы химией с неприятным запахом, тогда этот вид уборки для вас.
Как часто мыть унитаз?
Гигиены ванной комнаты следует придерживаться в обязательном порядке. Унитаз следует мыть 1-2 раза в неделю, чтобы не появлялся известковый налет и камни.
Вот шаги, как очистить туалет с помощью кока-колы:
- Разогрейте кока-колу в микроволновке. Следите, чтобы не закипело. Обратите внимание, что сначала вам придется поместить соду в емкость, пригодную для микроволновой печи. Кроме того, вы можете поместить колу в кастрюлю и дать ей покипеть на плите.
- Покройте весь унитаз колой. Налейте колу, начиная из-под края, и дайте ей собраться до дна.
- Оставьте колу на 2 часа или на ночь для наилучших результатов. В это время не пользуйтесь туалетом.
- Используйте туалетную щетку, чтобы очистить грязь под краем и вокруг дна.
- Смывайте воду в унитазе, пока круг полностью не иссякнет или пока вода не станет прозрачной.
- Повторяйте по мере необходимости, пока накипь не исчезнет.
Почему течет вода в унитазе?
Чаще всего вода в унитазе течет из-за проблем с прокладкой внутри бачка - под арматурой или клапаном набора воды, который не держит ее уровень. Проблема решается заменой прокладки, арматуры или клапана.
Что интересно, Coca-Cola также помогает в удалении ржавчины, пятен от белья, отбеливании потускневшего металла, чистке пригоревших кастрюль и даже в мытье окон.
Советуем также прочитать, как отмыть духовку без химии. Все очень просто - нарежьте лимоны кусочками и положите в сосуд, залив обычной водой.
Также существует очень простой, но эффективный способ, как избавиться от ржавчины на сковороде. Попробуйте воспользоваться простым советом, который поможет полностью восстановить посуду.
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