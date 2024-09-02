Как отмыть духовку без химии: для этого понадобится самый обычный лимон

Нарежьте лимоны кусочками и положите в сосуд, залив обычной водой.

https://glavred.info/life/kak-otmyt-duhovku-bez-himii-dlya-etogo-ponadobitsya-samyy-obychnyy-limon-10593353.html Ссылка скопирована

Как почистить духовку лимоном / коллаж: Главред, фото: pexels

Духовка будет блестеть не только с помощью дорогих химических средств, однако и с использованием обычного лимона. Эксперты со страницы ADDITIVE-FREE LIFESTYLE поделились необычным способом, как почистить духовку с помощью цитруса.

Что необходимо, чтобы духовка стала чистой?

2-3 лимона

емкость с водой

Как отмыть духовку паром?

Нарежьте лимоны кусочками и положите в сосуд, залив обычной водой. Лимоны необходимо выпекать 30 минут в духовке, разогретой до 200°C.

После процедуры выключите духовку, однако дверцу не открывайте, а оставьте закрытой, чтобы вода с лимоном остыла. Образовавшийся пар распарит духовку и облегчит удаление жира и загрязнений.

видео дня

Как часто мыть унитаз? Гигиену ванной комнаты следует соблюдать в обязательном порядке. Унитаз следует мыть 1-2 раза в неделю, чтобы не появлялся известковый налет и камни.

Как правильно мыть духовку?

Чистку начинайте тогда, когда духовка и вода остынут до комфортной температуры.

Аккуратно протрите стекло и внутренние поверхности духовки мочалкой. Чтобы эффект был лучше, смочите мочалку в воде с лимоном, оставшейся в кастрюле. Если загрязнения настолько сильные, что не исчезают так просто, используйте сам лимон. Для этого потрите им загрязненные участки, чтобы удалить стойкие пятна.

Как не повредить духовку во время мытья?

Обратите внимание, чтобы не повредить поверхности, будьте очень осторожными и внимательными во время очистки.

Используйте тряпку, которая не поцарапает стекло и избегайте попадания воды на электрические детали духовки, чтобы они не были повреждены.

После завершения очистки дайте духовке просохнуть, чтобы избежать образования остаточной влаги.

Как еще можно быстро помыть жалюзи? Можно помыть жалюзи и не снимая их с окна. Для этого понадобится сделать мыльный раствор: нужно натереть брусок мыла на 2-3 столовые ложки стружки и растворить их в 3 литрах теплой воды. Таким раствором можно жалюзи из металла губкой. После промывки нужно промыть их обычной водой и вытереть насухо.

Также вам может быть интересно прочитать, простой и гениальный способ и пятна на матрасе исчезнут на глазах. Эксперт по уборке поделился "гениальным" способом избавиться от неприглядных желтых пятен на матрасе за считанные минуты.

Также эксперты собрали 4 лучших способа, как отмыть плитку в ванной. Достаточно будет воспользоваться всего несколькими домашними средствами, и загрязнения на плитке в ванной просто исчезнут.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред