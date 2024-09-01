Пятна на матрасе исчезнут на глазах: простой и гениальный способ

Матрас может стать рассадником неприятных бактерий, таких как кишечная палочка и плесень, которые потенциально могут вызвать множество неприятных симптомов, таких как боль в горле, зуд в глазах и даже рвоту, сообщает Mirror.
Их следует заменять каждые шесть-восемь лет и регулярно чистить, чтобы продлить срок их службы (наматрасники также являются хорошим способом предотвратить превращение вашей кровати в грязную горячую точку).
Если жаркие летние ночи заставляют вас просыпаться липким и беспокойным, скорее всего, ваш матрас обесцветился от ведер пота и отмерших клеток кожи. К счастью, есть простой способ избавиться от этих неприглядных пятен.
Эксперт по уборке под ником Its Ekcho недавно стала вирусной после того, как показала, как она выводит желтые пятна со своего матраса с помощью утюга.
"Все, что вам нужно сделать, это добавить две столовые ложки средства для выпечки, полстакана моющего средства, четыре столовые ложки кондиционера для белья и полстакана воды", - говорит она.
Затем блогер намачивает полотенце в смеси, отжимает его и оборачивает вокруг утюга.
"Начинайте тереть, и пар очистит матрас", - добавляет она, показывая, как исчезло желтое пятно.
Смотрите видео о том, как избавиться от желтых пятен на матрасе:
@itsekcho Как очистить старый грязный матрас Часть 2 #cleantok#cleaninghacks#itsekcho#foryoupage♬ Nasty - Tinashe
Сотни впечатленных зрителей заполнили раздел комментариев, чтобы поделиться своими мыслями - многие из них пообещали попробовать этот способ самостоятельно.
"Это гениально", - восторженно писал один пользователь.
Однако многие утверждали, что добавлять кондиционер для белья к моющему средству - не лучшая идея, утверждая, что он оставит после себя липкий "осадок". Другие утверждали, что это средство лишь затолкает пятна "глубже" в матрас, а после высыхания они появятся снова.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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