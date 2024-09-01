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Пятна на матрасе исчезнут на глазах: простой и гениальный способ

Юрий Берендий
1 сентября 2024, 12:12
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Эксперт по уборке поделился "гениальным" способом избавиться от неприглядных желтых пятен на матрасе за минуты - но не все убеждены, что это сработает.
Пятна на матрасе исчезнут на глазах: простой и гениальный способ
Как избавиться от пятен на матрасе в домашних условиях - простой способ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Матрас может стать рассадником неприятных бактерий, таких как кишечная палочка и плесень, которые потенциально могут вызвать множество неприятных симптомов, таких как боль в горле, зуд в глазах и даже рвоту, сообщает Mirror.

Их следует заменять каждые шесть-восемь лет и регулярно чистить, чтобы продлить срок их службы (наматрасники также являются хорошим способом предотвратить превращение вашей кровати в грязную горячую точку).

Если жаркие летние ночи заставляют вас просыпаться липким и беспокойным, скорее всего, ваш матрас обесцветился от ведер пота и отмерших клеток кожи. К счастью, есть простой способ избавиться от этих неприглядных пятен.

видео дня

Эксперт по уборке под ником Its Ekcho недавно стала вирусной после того, как показала, как она выводит желтые пятна со своего матраса с помощью утюга.

"Все, что вам нужно сделать, это добавить две столовые ложки средства для выпечки, полстакана моющего средства, четыре столовые ложки кондиционера для белья и полстакана воды", - говорит она.

Затем блогер намачивает полотенце в смеси, отжимает его и оборачивает вокруг утюга.

"Начинайте тереть, и пар очистит матрас", - добавляет она, показывая, как исчезло желтое пятно.

Смотрите видео о том, как избавиться от желтых пятен на матрасе:

@itsekcho Как очистить старый грязный матрас Часть 2 #cleantok#cleaninghacks#itsekcho#foryoupage♬ Nasty - Tinashe

Сотни впечатленных зрителей заполнили раздел комментариев, чтобы поделиться своими мыслями - многие из них пообещали попробовать этот способ самостоятельно.

"Это гениально", - восторженно писал один пользователь.

Однако многие утверждали, что добавлять кондиционер для белья к моющему средству - не лучшая идея, утверждая, что он оставит после себя липкий "осадок". Другие утверждали, что это средство лишь затолкает пятна "глубже" в матрас, а после высыхания они появятся снова.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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