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Почему при включении вилки в розетку искра: что это может означать

Юлия Закрепа
1 сентября 2024, 02:20
14
Что делать, когда розетка искрит при подключении приборов - специалисты дали советы, как избежать проблем.
Почему при включении вилки в розетку искра: что это может означать
Почему искрится при подключении зарядки / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Когда вставляешь вилку в розетку слышен треск - что это может означать и как избежать страшных последствий с электричеством в быту - специалисты рассказали полезные советы.

Электрики отмечают, что во время того как вы заметили искрение розетки, стоит быстро установить истинную причину поломки и осторожно ее отремонтировать. Обычно причиной возникновения искр в розетке может стать плохой контакт между питающим проводом и розеткой.

Почему искрится при подключении зарядки

Блогер в своем блоге в Youtube рассказал, что розетка может заискриться при включении мощных электроприборов непосредственно вилкой без выключателя. Даже если вы имеете качественные и надежные розетки, но все равно существует риск, что момент, когда искрится розетка состоится. Если такая ситуация будет повторяться, тогда розетка может вообще выйти из строя.

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Также одной из причин по которым у розетки появляются искры - это плохой контакт зарядного устройства и розетки. Если вы не полностью воткнули в розетку, тогда могут возникать небольшие искры, которые могут напугать вас.

Еще одной причиной может стать перегрузке тока. Такая ситуация может возникнуть, если прибору необходим ток большей силы, чем может выдать розетка. Однако, с зарядным устройством мобильного телефона такая ситуация возникает очень редко.

Обычно зарядка смартфона перестает искрить, когда она плотно вставляется в розетку и не отходит от контакта.

Почему при включении вилки в розетку искра: что это может означать
Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Что делать, если розетка искрится

Специалисты советуют, что необходимо обязательно прекратить использовать розетку, в которой вы заметили искрение. Такое явление может привести к короткому замыканию, или даже к пожару. Чтобы избежать проблем с розеткой, следует придерживаться определенных правил.

  • Необходимо выключить электропитание в доме - стоит выключить автомат в электрощитке.
  • Затем следует осторожно и тщательно осмотреть розетку. Если вы заметили, что она повреждена, то нужно сделать замену.
  • Также нужно проверить контакты в розетке. Если контакты окислены или повреждены, то стоит осторожно зачистить их или заменить совсем.
  • Помните, что нельзя подключать к одной розетке очень много разных и мощных приборов.

Специалисты советуют, если вы не имеете специальных навыков, то лучше обратиться за помощью к электрику.

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