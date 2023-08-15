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Не выключайте это из розетки: устройства, которые можно оставлять в сети

Яна Ставская
15 августа 2023, 03:30
33
В частом отключении техники из розетки есть как свои плюсы, так и минусы. Но нужно ли выдергивать из розетки все приборы?
Микроволновка
Какие бытовые приборы рекомендуется отключать из розетки при выходе из дома? Узнавайте на Главред / Колаж Главреда, фото: скриншот

В целях энергосбережения и предотвращения возгорания многие хозяева выключают все приборы из розетки. С одной стороны, это правильно, ведь те же телефоны на зарядке в случае перегрева могут быть потенциально опасными. С другой стороны, это неудобно, чревато потерей настроек и постоянными обновлениями.

Разбираемся, какие приборы лучше всего выключать, а какие все таки не стоит.

Нужно ли выключать все электроприборы из розетки? В целом, это зависит от ваших потребностей, типа приборов и личных предпочтений. Вы можете обойтись отключением от сети только той техники, которой не будете пользоваться некоторое время.

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Несколько ответов, нужно ли выключать технику из розеток / ua.depositphotos.com

Какие приборы нельзя выключать из розетки - это может повлечь риск вашей безопасности

Помните, что выключенная вовремя техника - залог вашего спокойствия и безопасности всего дома. Однако какого-то категорического ответа, например, нужно ли выключать телевизор из розетки, нет.

Существует несколько типов приборов, которые обычно не рекомендуется выключать из розетки. Вот они:

  • Насосы для инсулина, аппараты ИВЛ, мониторы сердечного ритма и т.д. Выключение их из розетки может привести к потере жизненно важной поддержки. В случаях отключения от сети обычно используют резервное питание (аккумуляторы, батареи и т.д.).
  • Домашние системы безопасности, камеры видеонаблюдения. Устройства, отвечающие за вашу безопасность, лучше всего держать включенными, чтобы они могли функционировать непрерывно.
  • Серверы и компьютеры. Если вы управляете серверами или компьютерами, которые предоставляют важные службы (например, в рабочем окружении или домашней локальной сети), их также лучше всего держать под постоянным питанием. Выключение таких систем может привести к потере данных и недоступности служб.
  • Холодильники и морозильники. Эти приборы должны быть всегда включены, чтобы поддерживать стабильную температуру внутри, не допуская порчу продуктов.
  • Системы автоматического освещения. Если у вас установлена система автоматического освещения, которая реагирует на движение или другие условия, выключение из розетки может привести к потере функциональности.
  • Устройства, требующие постоянного подключения. Некоторые устройства могут требовать постоянного подключения к сети, например, умные домашние устройства, которые обмениваются данными с облачными сервисами или друг с другом.

Стоит помнить, что в большинстве случаев выключение из розетки безопасно.

Какие электроприборы нельзя оставлять без присмотра - список

Есть приборы, которые следует отключать от сети сразу же после их использования. Такие устройства могут или самовоспламениться, или перегрузить электросеть и вызвать замыкание.

Выключать из розетки рекомендуется:

  • Микроволновки и тостеры;зарядные устройства;
  • электрообогреватели;
  • стиральные машинки;
  • электрочайники;
  • кондиционеры;
  • плойки, фен, утюг и гирлянды.

Необязательно выключать из розетки телевизоры и принтеры.

Важно помнить, что любые электроприборы следует использовать с осторожностью и соблюдать инструкции производителя.

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