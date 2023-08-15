Не выключайте это из розетки: устройства, которые можно оставлять в сети

В частом отключении техники из розетки есть как свои плюсы, так и минусы. Но нужно ли выдергивать из розетки все приборы?

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Какие бытовые приборы рекомендуется отключать из розетки при выходе из дома? Узнавайте на Главред / Колаж Главреда, фото: скриншот

В целях энергосбережения и предотвращения возгорания многие хозяева выключают все приборы из розетки. С одной стороны, это правильно, ведь те же телефоны на зарядке в случае перегрева могут быть потенциально опасными. С другой стороны, это неудобно, чревато потерей настроек и постоянными обновлениями.

Разбираемся, какие приборы лучше всего выключать, а какие все таки не стоит.

Нужно ли выключать все электроприборы из розетки? В целом, это зависит от ваших потребностей, типа приборов и личных предпочтений. Вы можете обойтись отключением от сети только той техники, которой не будете пользоваться некоторое время.

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Несколько ответов, нужно ли выключать технику из розеток / ua.depositphotos.com

Какие приборы нельзя выключать из розетки - это может повлечь риск вашей безопасности

Помните, что выключенная вовремя техника - залог вашего спокойствия и безопасности всего дома. Однако какого-то категорического ответа, например, нужно ли выключать телевизор из розетки, нет.

Существует несколько типов приборов, которые обычно не рекомендуется выключать из розетки. Вот они:

Насосы для инсулина, аппараты ИВЛ, мониторы сердечного ритма и т.д . Выключение их из розетки может привести к потере жизненно важной поддержки. В случаях отключения от сети обычно используют резервное питание (аккумуляторы, батареи и т.д.).

. Выключение их из розетки может привести к потере жизненно важной поддержки. В случаях отключения от сети обычно используют резервное питание (аккумуляторы, батареи и т.д.). Домашние системы безопасности, камеры видеонаблюдения. Устройства, отвечающие за вашу безопасность, лучше всего держать включенными, чтобы они могли функционировать непрерывно.

Устройства, отвечающие за вашу безопасность, лучше всего держать включенными, чтобы они могли функционировать непрерывно. Серверы и компьютеры. Если вы управляете серверами или компьютерами, которые предоставляют важные службы (например, в рабочем окружении или домашней локальной сети), их также лучше всего держать под постоянным питанием. Выключение таких систем может привести к потере данных и недоступности служб.

Если вы управляете серверами или компьютерами, которые предоставляют важные службы (например, в рабочем окружении или домашней локальной сети), их также лучше всего держать под постоянным питанием. Выключение таких систем может привести к потере данных и недоступности служб. Холодильники и морозильники. Эти приборы должны быть всегда включены, чтобы поддерживать стабильную температуру внутри, не допуская порчу продуктов.

Эти приборы должны быть всегда включены, чтобы поддерживать стабильную температуру внутри, не допуская порчу продуктов. Системы автоматического освещения. Если у вас установлена система автоматического освещения, которая реагирует на движение или другие условия, выключение из розетки может привести к потере функциональности.

Если у вас установлена система автоматического освещения, которая реагирует на движение или другие условия, выключение из розетки может привести к потере функциональности. Устройства, требующие постоянного подключения. Некоторые устройства могут требовать постоянного подключения к сети, например, умные домашние устройства, которые обмениваются данными с облачными сервисами или друг с другом.

Стоит помнить, что в большинстве случаев выключение из розетки безопасно.

Какие электроприборы нельзя оставлять без присмотра - список

Есть приборы, которые следует отключать от сети сразу же после их использования. Такие устройства могут или самовоспламениться, или перегрузить электросеть и вызвать замыкание.

Выключать из розетки рекомендуется:

Микроволновки и тостеры;зарядные устройства;

электрообогреватели;

стиральные машинки;

электрочайники;

кондиционеры;

плойки, фен, утюг и гирлянды.

Необязательно выключать из розетки телевизоры и принтеры.

Важно помнить, что любые электроприборы следует использовать с осторожностью и соблюдать инструкции производителя.

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