Чего очень сильно боятся мыши - хитрости, которые реально помогают

Мыши обладают очень чувствительным обонянием, и некоторые запахи они просто не переносят.

https://glavred.info/lifehack/chego-ochen-silno-boyatsya-myshi-hitrosti-kotorye-realno-pomogayut-10592618.html Ссылка скопирована

Чего очень сильно боятся мыши / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Мыши — частые незваные гости в домах, особенно в холодное время года, когда они ищут тепло и пищу. Эти маленькие грызуны могут причинить много неудобств и даже вреда, поэтому важно знать, чего очень сильно боятся мыши и как сделать, чтобы мыши ушли из вашего дома.

Чего очень сильно боятся мыши?

Мыши обладают очень чувствительным обонянием, и некоторые запахи они просто не переносят. Эфирные масла эвкалипта, перечной мяты, цитронеллы, а также молотая корица и кайенский перец — отличные натуральные средства, которые могут помочь отпугнуть мышей.

Пропитайте ватные шарики эфирными маслами и разложите их в местах, где чаще всего замечаете следы грызунов. Кайенский перец или корицу можно рассыпать вдоль плинтусов, за мебелью и в кухонных шкафах.

видео дня

Чем опасны мыши? Мыши могут быть опасными для людей и животных из-за различных заболеваний, которые они могут передавать. Одним из наиболее серьезных заболеваний, которое может быть передано мышами, является лептоспироз. Это заболевание передается через контакт с водой или почвой, содержащей бактерии рода Leptospira, которые могут быть сразу переданы от мышей к людям. Симптомы лептоспироза могут быть разными, от легких до тяжелых форм, и включают головную боль, лихорадку, боль в мышцах и другие. Помимо лептоспироза, мыши также могут передавать другие заболевания, такие как сальмонеллез, туляремия, гепатит А и вирус Ласса.

Как сделать, чтобы мыши ушли?

Первый шаг к избавлению от мышей — ограничить им доступ к пище. Плотно закрывайте мусорные ведра и храните продукты в герметичных контейнерах. При первых признаках появления грызунов Центр контроля и профилактики заболеваний США советует промывать поверхности свежеприготовленным раствором отбеливателя (1:9), пишет nur.kz.

Регулярная уборка поможет устранить запахи, которые привлекают мышей, и сделает дом менее привлекательным для грызунов.

активность вредителей, вредители инфографика / Инфографика: Главред

Что реально помогает от мышей?

Кроме натуральных средств, отпугнуть мышей можно с помощью химических веществ с резким запахом, таких как аммиак, нашатырный спирт, отбеливатель или нафталин. Пропитайте тряпки этими веществами и разложите их в местах, где грызуны появляются чаще всего. Листы-сушилки для тканей также можно использовать, положив их в укромные уголки дома, где мыши могут прятаться.

Что не любят мыши в доме?

Мыши не только не любят сильные запахи, но и избегают некоторых растений. По периметру участка, вдоль построек и дорожек можно высадить багульник, грецкий орех, чеснок, полынь, пижму, аптечную ромашку, кориандр и мяту.

Посадите куст бузины возле компостной кучи — корни этого растения выделяют синильную кислоту, токсичную для мышей. Такой "зеленый" барьер поможет создать неблагоприятные условия для грызунов, и они покинут ваш участок.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред