Какой таблеткой можно подкормить комнатные цветы: поразят своей красотой

Какие таблетки полезны для цветов в домашних условиях - опытные садоводы рассказали полезные лайфхаки.

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Какое лучшее удобрение для комнатных цветов / коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

Какая таблетка полезна для растений, их роста и здоровья, однако, чтобы не навредить любимым комнатным растениям - специалисты рассказали об удобрениях, которые стоит применять для лучшего состояния цветов.

Считается, что для комнатных растений нужен запас питательных веществ, ведь они обычно живут в небольших емкостях. Поэтому, чтобы насыщать ваши растения удобрениями, стоит придерживаться правил от опытных садоводов.

Какое лучшее удобрение для комнатных цветов

Чтобы ваше любимое растение имело полноценное развитие и не теряло свою красоту, стоит следить и вовремя пополнять его питание в виде удобрения. Специалисты отмечают, что растения должны быть обеспечены азотом, фосфором, калием, магнием, железом, серой, кальцием. Также полезными для них будут А такие микроэлементы, как марганец, бор, цинк, медь.

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Специалисты рассказывают, что не всегда стоит покупать дорогие удобрения, чтобы обеспечить рост комнатных растений. Они также поделились лайфхаком, что в обычной аптеке можно приобрести недорогие таблетки "Аспаркам", которые содержат калий и магния аспарагинат. Эти таблетки станут отличной альтернативой специальным калиево-магниевым удобрениям для комнатных цветов.

Для того, чтобы подкормить растение стоит просто положить 2 таблетки "Аспаркама" в верхний слой почвы горшка. После такой манипуляции ваш цветок будет обеспечен магнием и калием на долгий период, а его красота будет радовать вас.

Какие таблетки можно добавить к цветам

Известно, что аспирин известен своими свойствами в различных сферах быта и жизни человека. Хозяйки рассказали лайфхак, что подкормка комнатных растений аспирином хорошо повысит иммунитет растения и оно будет устойчиво к различным заболеваниям и инфекциям.

Для того, чтобы подлечить комнатное растение, вам следует придерживаться инструкций. Для подкормки растения нужно приготовить раствор из 3 таблеток на 3 литра отстоянной воды комнатной температуры. После того, как таблетки полностью растворились в воде, тогда разрешается использовать раствор для полива. Такую процедуру рекомендуется делать только 1 раз в 2 месяца.

Чем обработать домашние цветы от болезней

Специалисты в аграрной сфере советуют осматривать комнатные растения регулярно, чтобы вовремя выявить вредителей и принять срочные меры. Обработка химическими препаратами является наиболее эффективной против различных насекомых, однако стоит делать это очень осторожно с домашними растениями.

Наиболее распространенные насекомые, которые появляются на декоративных растениях в доме - это тля и паутинные клещи. Эти вредители могут привести не только к потере привлекательного вида вазона, но и вовсе уничтожить растение.

Чтобы спасти растение от паутинного клеща, следует тщательно промыть его под душем, а затем обработать акарицидами. Эффективным будет препарат акарицид "Антиклещ Про" и инсектицид "Вертимек".

Если вы заметили на растении тлю, тогда необходимо обработать растение такими препаратами, как "Актара", "Теппеки", "Амплиго" - этими средствами стоит опрыскивать или поливать растения. Однако насекомые могут не сразу исчезнуть с растения, стоит подождать несколько часов. Также специалисты рекомендуют, что необходимо обработать все растения в доме, если вы заметили тлю на одном вазоне.

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