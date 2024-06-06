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Почему запрещено ставить комнатные растения в спальню: ответ удивит

Юлия Закрепа
6 июня 2024, 04:14
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Комнатные растения в спальне могут принести многочисленные преимущества, однако стоит знать и о потенциальной опасности.
Почему запрещено ставить комнатные растения в спальню: ответ удивит
Почему нельзя держать растения в спальне / коллаж: Главред, фото: unsplash

Комнатные растения стали неотъемлемой частью современного домашнего декора, ведь считается, что они могут очищать воздух и улучшать настроение.

Однако, поскольку тенденция комнатного садоводства продолжает процветать, растет беспокойство как среди экспертов в области здравоохранения, так и среди садоводов. Хотя существует множество преимуществ комнатных растений, однако людям менее известны риски, которые они несут, особенно в спальне, передает издание Mirror.

Комнатные растения могут улучшить качество воздуха, поглощая углекислый газ и высвобождая кислород в течение дня, но эксперт по домашнему здоровью Нил Маккензи подчеркивает, что не все аспекты совместной жизни с растениями являются полезными.

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"Хотя присутствие комнатных растений в вашей спальне может принести многочисленные преимущества, очень важно знать о потенциальной опасности, которую они могут представлять, особенно для людей с проблемами со здоровьем. Понимая риски, связанные с ночным потреблением кислорода, плесенью и учитывая их вредителей, токсичности растений и качества воздуха, вы можете наслаждаться красотой и преимуществами комнатных растений без ущерба для своего здоровья и благополучия", - пояснил эксперт.

Растения забирают кислород

Одной из главных проблем, на которую обращает внимание Маккензи, является процесс обмена кислорода и углекислого газа. В то время как растения действительно производят кислород в течение дня путем фотосинтеза, они переходят на дыхание ночью. Это означает, что они поглощают кислород и выделяют углекислый газ, потенциально конкурируя с людьми за кислород в ограниченном пространстве - комнате. Хотя количество кислорода, потребляемого растениями ночью, относительно невелико, в плохо проветриваемом помещении, или в помещении с большим количеством растений это может привести к снижению уровня кислорода, нарушая сон и вызывая дискомфорт.

Может появиться плесень и аллергия

Комнатным растениям для развития нужен определенный уровень влажности, который может непреднамеренно создать среду для размножения плесени и плесени. Споры плесени могут передаваться по воздуху и обострять аллергию или респираторные заболевания, такие как астма и хроническая обструктивная болезнь легких. Маккензи советует, что люди с чувствительными или респираторными проблемами должны быть особенно осторожными в отношении типов и количества растений, которые они держат в своих спальнях.

Угроза от вредителей и насекомых

Растения могут привлекать вредителей, таких как тля, паутинный клещ и грибковые мошки. Эти насекомые могут стать неприятностью и даже вызвать аллергические реакции у некоторых людей. Нил предлагает регулярно осматривать растения на признаки заражения вредителями и принимать соответствующие меры для контроля и устранения этих нежелательных посетителей.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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