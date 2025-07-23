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Атака на Балтию - реальный сценарий: Пономарев сказал, какую цель преследует Путин

Анна Ярославская
23 июля 2025, 11:14
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Кремль рассчитывает, что страны Балтии останутся без поддержки Североатлантического альянса.
Илья Пономарев, Путин, страны Балтии
Илья Пономарев объяснил, зачем Путину нападение на страны Балтии / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Риск нападения на страны Балтии вырастет после перемирия в Украине
  • Логика Кремля в том, чтобы развалить НАТО

Российская военная операция против стран Балтии в силах развалить НАТО. И это вполне реальный сценарий. По крайней мере, в него верят в Кремле. Об этом рассказал российский оппозиционный политик, депутат Госдумы РФ, единственный, кто голосовал против аннексии Крыма, Илья Пономарев.

По его словам, в случае перемирия в Украине вероятность начала боевых действий России против стран Балтии и Польши возрастет многократно.

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"При этом Путин не будет сидеть и ждать, когда европейцы окончательно проснутся, вооружатся, подготовятся и будут его ждать. Это может произойти достаточно быстро", - объяснил политик во время чата на Главреде.

Пономарев добавил, что России нужны не территориальные приобретения, не захват отдельных районов Литвы или Латвии. Логика Кремля в том, чтобы поставить страны, подвергшиеся нападению, в ситуацию, когда они попросят союзников по НАТО задействовать 5 статью, а им в этом откажут.

"На этом блок НАТО прекратит существование. Логика конфликта и геополитическая амбиция Путина будут состоять в том, чтобы разрушить западный оборонительный союз и восстановить сферы влияния в Восточной Европе, а точнее вынудить восточноевропейские страны договариваться на двусторонней основе с Москвой о своей безопасности. Тем самым Путин стремится показать, что только от него одного зависит, все ли у них хорошо", - сказал он.

Пономарев считает, что российская агрессия против стран Балтии может стать реальностью.

"Да, это абсолютно реальный сценарий. И в Москве убеждены в его реальности. Здесь вопрос будет исключительно в готовности Путина взять этот риск на себя", - резюмировал он.

Смотрите видео - Илья Пономарев рассказал, чего ждать России и Путину от Трампа:

Риск нападения РФ на страны Балтии

Как писал Главред, министры обороны стран Балтии предупредили, что прекращение огня в Украине резко повысит угрозу безопасности для региона, так как Кремль продолжит реализацию планов по перевооружению и переброске войск на северо-восточный фланг НАТО.

Тем временем в РФ заявили о формировании новой 71-й мотострелковой дивизии ВС РФ на базе 200-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса "Ленинградского военного округа", ранее входившей в состав Северного флота и имевшей статус "арктической". Этот факт может также свидетельствовать и о нарастающей угрозе для стран Балтии, на которые собственно и нацелены войска "Ленинградского военного округа", считают в Defense Express.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан риски того, что страна-агрессор Россия начнет вторжение в страны Балтии. По его словам, стратегическая задача РФ, как и любой империи – расширение. Пока империя расширяется, она живет.

Немецкий историк Зёнке Найтцель считает, что нападение России на Литву возможно уже осенью. После прихода к власти в США Дональда Трампа ситуация в мировой безопасности изменилась, а Кремль усиливает свои позиции. Нужно быть готовыми обороняться.

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О персоне: Илья Пономарев

Илья Пономарев – российский оппозиционный политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, пишет Википедия.

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