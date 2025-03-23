Осенью Россия может напасть на страну НАТО: в Bild раскрыли детали

Предстоящее лето может стать последними мирным летом для Германии и Европы, считает историк Зёнке Найтцель.

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Пойдет ли Россия на НАТО, будет зависеть от войны в Украине - историк / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ua.depositphotos.com

Кратко:

Россия может уже осенью напасть на Литву

Нападение РФ на НАТО зависит от ситуации в Украине

Германия не готова к возможной атаке РФ на страны Альянса

Нападение страны-оккупанта России на Литву возможно уже осенью. После прихода к власти в США Дональда Трампа ситуация в мировой безопасности изменилась, а Кремль усиливает свои позиции. Нужно быть готовыми обороняться. Об этом заявил немецкий историк Зёнке Найтцель.

В интервью Bild он рассказал о том, что будущее летом может стать "последним мирным летом для немцев". Опасения относительно вероятной войны в Европе достаточно сильны, а Германия не готова к подобному развитию событий.

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"Они (опасения, - ред.) довольно сильны. Мы видим, что ситуация в сфере безопасности в мире изменилась – из-за Путина, из-за Трампа. Мы видим, что Россия анонсировала масштабные учения в Беларуси. Мы видим сильный страх в странах Балтии, что в ходе этих учений российские войска могут пересечь границу. И мы видим, что, возможно, пятая статья НАТО, по крайней мере для США, может перестать действовать. Сдерживание ослабевает", - объяснил свою позицию историк.

Что известно о возможностях НАТО и "оси зла" / Инфографика: Главред

По его словам, нужно готовиться и укреплять обороноспособность. Вероятность войны зависит от многих факторов. Вряд ли Москва рискнет запустить такой сценарий, пока идет война против Украины.

"Вывод из последних трёх лет может быть только один: We have to be capable – мы должны быть готовы, должны быть обороноспособны. Будет ли такая война, зависит от того, как в целом отреагирует НАТО, какую роль сыграет Трамп, какую роль сыграют европейцы, будет ли достигнут мир в Украине в каком бы то ни было виде. Потому что я не верю, что Путин пойдет на такой шаг, пока он ещё воюет в Украине", - подчеркнул Зёнке Найтцель.

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Как сообщал Главред, в одном из своих заявлений Дональд Трамп сказал, что лично не верит в нападение РФ на НАТО.

"Нет, я не согласен. Я не согласен. Нисколько", - прокомментировал он слова президента Украины Владимира Зеленского, который предостерегал от такого варианта развития событий.

Трамп рассматривает возможность отмены 5-й статьи НАТО, рассказали журналисты NBC News со ссылкой на влиятельных собеседников. В частности, Штаты не хотят защищать страны Европы, которые, как полагают в Вашингтоне, недостаточно тратятся на оборону.

Россия может проверить на прочность пятую статью НАТО, полагает глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль. Все зависит от того, когда закончится война в Украине. Если она завершится до 2029 или 2030 года, то Москва способна реализовать свои планы раньше, чем задумывала.

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Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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