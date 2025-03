Осенью Россия может напасть на страну НАТО: в Bild раскрыли детали

Кратко:

Нападение страны-оккупанта России на Литву возможно уже осенью. После прихода к власти в США Дональда Трампа ситуация в мировой безопасности изменилась, а Кремль усиливает свои позиции. Нужно быть готовыми обороняться. Об этом заявил немецкий историк Зёнке Найтцель.

В интервью Bild он рассказал о том, что будущее летом может стать "последним мирным летом для немцев". Опасения относительно вероятной войны в Европе достаточно сильны, а Германия не готова к подобному развитию событий.

"Они (опасения, - ред.) довольно сильны. Мы видим, что ситуация в сфере безопасности в мире изменилась – из-за Путина, из-за Трампа. Мы видим, что Россия анонсировала масштабные учения в Беларуси. Мы видим сильный страх в странах Балтии, что в ходе этих учений российские войска могут пересечь границу. И мы видим, что, возможно, пятая статья НАТО, по крайней мере для США, может перестать действовать. Сдерживание ослабевает", - объяснил свою позицию историк.

По его словам, нужно готовиться и укреплять обороноспособность. Вероятность войны зависит от многих факторов. Вряд ли Москва рискнет запустить такой сценарий, пока идет война против Украины.

"Вывод из последних трёх лет может быть только один: We have to be capable – мы должны быть готовы, должны быть обороноспособны. Будет ли такая война, зависит от того, как в целом отреагирует НАТО, какую роль сыграет Трамп, какую роль сыграют европейцы, будет ли достигнут мир в Украине в каком бы то ни было виде. Потому что я не верю, что Путин пойдет на такой шаг, пока он ещё воюет в Украине", - подчеркнул Зёнке Найтцель.