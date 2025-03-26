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Пропавшие солдаты США погибли недалеко от границы Литвы с Беларусью - СМИ

Руслана Заклинская
26 марта 2025, 20:12
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В Литве во время военных учений исчезли четверо американских солдат.
Пропавшие солдаты США погибли недалеко от границы Литвы с Беларусью - СМИ
Возле границы с Беларусью исчезли четыре солдата США / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/USarmy, УНИАН, ОП

Что известно:

  • 25 марта четыре солдата США пропали на литовском полигоне возле Беларуси
  • Пропавшие солдаты, вероятно, погибли
  • Тела солдат пока не найдены, продолжается поисковая операция

Во время военных учений в Литве, проходивших на полигоне вблизи границы с Беларусью, погибли четыре солдата США. Американские военные исчезли накануне, об этом сообщили литовские издания 15min.lt и LRT.

Об исчезновении трех иностранных военных во время учений на полигоне в Пабраде, который расположен недалеко от белорусской границы, стало известно 25 марта. Впоследствии официально подтвердили, что исчезли четыре солдата США вместе с гусеничным транспортным средством.

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После масштабной поисково-спасательной операции два независимых источника подтвердили информацию изданию 15min.lt, что солдаты, вероятно, погибли.

Гибель американцев могла произойти после того, как они оказались в водоеме. Однако представитель Вооруженных сил США в Европе и Африке сообщил СМИ, что тела солдат пока не были найдены.

По словам источников LRT, скорее всего, солдаты США погибли. Они передвигались на гусеничной бронемашине M88. К поисковой операции были привлечены не только литовские, но и иностранные военные, а также вертолеты ВВС Литвы и Госпогранслужбы.

Вооруженные силы США уточнили, что пропавшие военные принадлежат к 3-й пехотной дивизии 1-й бригады. Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас сообщил журналистам, что пока не будет комментировать инцидент, поскольку продолжается расследование, но все подробности будут предоставлены общественности после получения точных данных.

Председатель Комитета Сейма Литвы по вопросам национальной безопасности и обороны Гедримас Еглинскас заявил, что пока нет подтверждения "наиболее трагического сценария".

Вывод войск США из стран Балтии - новости по теме

Как сообщал Главред, Владимир Путин может потребовать от Дональда Трампа вывода американских войск из постсоветских стран, в частности Балтии, после начала войны в Украине. Европейские чиновники считают, что Трамп может согласиться на такие уступки.

Соединенные Штаты не выйдут из НАТО, однако могут вывести часть своих войск из Европы. Такое заявление сделал председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Кроме этого, 14 октября страны НАТО провели ежегодные ядерные учения Steadfast Noon. В них приняли участие 60 самолетов и 2 тысячи военных, которые проводили тренировки с использованием ядерных боеголовок, но без боевых взрывов.

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Что известно о LRT?

Литовское национальное радио и телевидение (LRT) - литовский публичный вещатель, пишет Википедия. Литовское национальное радио и телевидение основано Законом о Литовском национальном радио и телевидении от 8 октября 1996 года как преемник Литовского радио и телевидения, в том же году LR 3 был закрыт. Несмотря на изменение названия, сокращение "ЛРТ" оставлено. В 1998 году LTV был переименован в LRT.

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